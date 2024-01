Muudatused Admirals Group AS nõukogus ja juhatuses

Admirals Group AS teatas muudatusest oma nõukogu ja juhatuse struktuuris.



Ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku otsusega kutsuti alates 3. jaanuarist 2024 tagasi Admiral Group AS-i nõukogu liige Anton Tikhomirov. Nõukogu otsusega määrati ta Admirals Group AS-i juhatuse liikmeks. alates 4. jaanuarist 2024.

Anton Tikhomirov on valdkonnas tegutsenud alates 1999. aastast ning tal on finantsvahenduse juhtimise kogemus. Ta liitus Admiralsiga 2012. aastal, kui ta määrati esmalt Admiral Markets AS-i nõukogusse ja hiljem, 2016. aastal, Admirals Group AS-i nõukogusse. Ta on arendanud Admiralsi äritegevust Hispaanias ja Ladina-Ameerikas, võttes hiljem endale piirkondliku struktuuri järelevalve kohustused.



Samuti on toimunud muudatus Admirals Group AS-i juhatuses. Admirals Group AS-i nõukogu otsusega kutsuti Daniel Joseph Skowronski Admirals Group AS-i juhatuse liikme kohalt 3. jaanuaril 2024 tagasi.

Admirals Group AS-i nõukogu töötab alates 3. jaanuarist 2024 järgmises koosseisus: Aleksandr Tsikhilov, Anatoli Mihhaltšenko, Dmitri Lauš, Priit Rohumaa.



Admirals Group AS-i juhatus töötab alates 4. jaanuarist 2024 järgmises koosseisus: Sergei Bogatenkov, Andres Ioannou, Andrey Koks ja Anton Tikhomirov.