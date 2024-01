Bilan semestriel du contrat de liquidité LVMH contracté avec ODDO BHF SCA

Paris, le 8 janvier 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 000 titres

26 332 416,80 euros en espèces

Au cours du second semestre 2023, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

3 149 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 223 024 titres et un montant total de 168 201 621,00 euros

3 856 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 221 024 titres et un montant total de 166 965 148,60 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Total 3 149 223 024 168 201 621,00 Total 3 856 221 024 166 965 148,60 03/07/2023 80 4 000 3 408 800,00 03/07/2023 0 0 0,00 04/07/2023 14 1 000 856 000,00 04/07/2023 22 1 000 860 000,00 05/07/2023 25 1 000 848 900,00 05/07/2023 0 0 0,00 06/07/2023 127 9 000 7 444 550,20 06/07/2023 0 0 0,00 07/07/2023 24 1 000 815 000,00 07/07/2023 41 3 000 2 472 000,00 10/07/2023 0 0 0,00 10/07/2023 13 1 000 832 000,00 11/07/2023 0 0 0,00 11/07/2023 90 4 000 3 380 284,20 12/07/2023 0 0 0,00 12/07/2023 45 3 000 2 577 000,00 13/07/2023 0 0 0,00 13/07/2023 37 3 000 2 633 300,00 14/07/2023 18 1 000 872 000,00 14/07/2023 65 3 000 2 661 000,00 17/07/2023 108 9 000 7 744 500,00 17/07/2023 2 1 000 864 000,00 18/07/2023 15 1 000 854 000,00 18/07/2023 11 1 000 865 000,00 19/07/2023 49 3 000 2 562 000,00 19/07/2023 20 2 000 1 740 200,00 20/07/2023 12 1 000 844 000,00 20/07/2023 23 1 000 851 000,00 21/07/2023 0 0 0,00 21/07/2023 33 2 000 1 725 000,00 24/07/2023 44 3 000 2 568 000,00 24/07/2023 10 1 000 859 000,00 25/07/2023 32 2 000 1 717 700,00 25/07/2023 25 2 000 1 736 000,00 26/07/2023 136 10 000 8 154 500,00 26/07/2023 0 0 0,00 27/07/2023 0 0 0,00 27/07/2023 153 9 000 7 487 000,00 28/07/2023 36 2 000 1 660 000,00 28/07/2023 36 2 000 1 679 000,00 31/07/2023 0 0 0,00 31/07/2023 35 2 000 1 697 858,00 01/08/2023 63 4 000 3 340 900,00 01/08/2023 0 0 0,00 02/08/2023 69 4 000 3 253 000,00 02/08/2023 46 2 000 1 650 000,00 03/08/2023 31 2 000 1 613 000,00 03/08/2023 18 1 000 815 000,00 04/08/2023 0 0 0,00 04/08/2023 55 2 000 1 632 000,00 07/08/2023 0 0 0,00 07/08/2023 27 1 000 821 000,00 08/08/2023 50 2 000 1 615 000,00 08/08/2023 0 0 0,00 09/08/2023 23 1 000 811 000,00 09/08/2023 39 2 000 1 636 000,00 10/08/2023 38 2 000 1 647 000,00 10/08/2023 86 7 000 5 777 200,00 11/08/2023 25 2 000 1 647 000,00 11/08/2023 11 1 000 831 000,00 14/08/2023 25 2 000 1 632 000,00 14/08/2023 25 1 000 821 000,00 15/08/2023 39 3 000 2 420 000,00 15/08/2023 0 0 0,00 16/08/2023 0 0 0,00 16/08/2023 19 1 000 809 000,00 17/08/2023 89 4 000 3 162 000,00 17/08/2023 0 0 0,00 18/08/2023 33 4 000 3 091 712,20 18/08/2023 0 0 0,00 21/08/2023 0 0 0,00 21/08/2023 89 5 000 3 936 300,00 22/08/2023 0 0 0,00 22/08/2023 72 3 000 2 382 400,00 23/08/2023 0 0 0,00 23/08/2023 15 1 000 795 000,00 24/08/2023 37 2 000 1 575 000,00 24/08/2023 22 2 000 1 598 900,00 25/08/2023 0 0 0,00 25/08/2023 40 2 000 1 581 000,00 28/08/2023 0 0 0,00 28/08/2023 49 3 000 2 392 300,00 29/08/2023 0 0 0,00 29/08/2023 44 2 000 1 613 000,00 30/08/2023 31 2 000 1 605 000,00 30/08/2023 28 1 775 1 436 625,00 31/08/2023 58 3 000 2 382 000,00 31/08/2023 0 0 0,00 01/09/2023 30 2 010 1 561 720,00 01/09/2023 17 1 225 964 175,00 04/09/2023 44 1 990 1 542 669,80 04/09/2023 36 2 000 1 567 000,00 05/09/2023 61 3 274 2 493 418,00 05/09/2023 22 1 000 766 000,00





ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



06/09/2023 58 8 000 5 905 700,00 06/09/2023 0 0 0,00 07/09/2023 20 1 000 727 000,00 07/09/2023 20 1 000 736 000,00 08/09/2023 20 1 000 725 000,00 08/09/2023 80 4 000 2 936 300,00 11/09/2023 0 0 0,00 11/09/2023 5 1 000 745 000,00 12/09/2023 41 2 000 1 469 000,00 12/09/2023 24 1 274 947 226,00 13/09/2023 39 2 000 1 458 000,00 13/09/2023 13 1 000 735 000,00 14/09/2023 21 2 000 1 446 000,00 14/09/2023 102 6 000 4 415 000,00 15/09/2023 22 1 000 760 000,00 15/09/2023 49 4 000 3 055 600,00 18/09/2023 47 4 000 2 997 800,00 18/09/2023 0 0 0,00 19/09/2023 18 2 000 1 469 000,00 19/09/2023 0 0 0,00 20/09/2023 10 2 000 1 463 300,00 20/09/2023 24 1 000 737 000,00 21/09/2023 16 3 000 2 178 300,00 21/09/2023 26 2 000 1 468 000,00 22/09/2023 6 1 000 724 000,00 22/09/2023 46 3 000 2 197 000,00 25/09/2023 11 4 000 2 880 000,00 25/09/2023 0 0 0,00 26/09/2023 35 3 000 2 106 000,00 26/09/2023 13 1 000 704 000,00 27/09/2023 26 1 000 698 000,00 27/09/2023 2 250 177 000,00 28/09/2023 0 0 0,00 28/09/2023 54 3 000 2 118 000,00 29/09/2023 35 1 250 900 997,50 29/09/2023 126 6 000 4 352 000,00 02/10/2023 70 3 000 2 147 000,00 02/10/2023 56 2 000 1 447 000,00 03/10/2023 27 2 000 1 418 000,00 03/10/2023 15 1 000 716 000,00 04/10/2023 21 1 000 710 900,00 04/10/2023 61 4 000 2 861 000,00 05/10/2023 0 0 0,00 05/10/2023 26 2 000 1 441 000,00 06/10/2023 14 1 000 720 000,00 06/10/2023 57 3 000 2 183 000,00 09/10/2023 66 4 000 2 869 800,00 09/10/2023 0 0 0,00 10/10/2023 0 0 0,00 10/10/2023 51 3 000 2 176 000,00 11/10/2023 38 5 000 3 446 351,60 11/10/2023 0 0 0,00 12/10/2023 70 4 000 2 729 000,00 12/10/2023 0 0 0,00 13/10/2023 103 5 000 3 331 301,70 13/10/2023 0 0 0,00 16/10/2023 17 1 000 660 000,00 16/10/2023 78 3 000 2 005 900,00 17/10/2023 32 2 000 1 319 000,00 17/10/2023 37 2 000 1 335 800,00 18/10/2023 6 1 000 667 700,00 18/10/2023 16 1 000 672 830,40 19/10/2023 18 1 000 662 000,00 19/10/2023 60 3 000 2 013 000,00 20/10/2023 5 1 000 660 600,00 20/10/2023 16 1 000 666 300,00 23/10/2023 20 1 500 987 500,00 23/10/2023 65 3 500 2 322 550,00 24/10/2023 0 0 0,00 24/10/2023 54 3 000 2 036 100,00 25/10/2023 33 2 000 1 345 000,00 25/10/2023 21 2 000 1 358 100,00 26/10/2023 32 2 000 1 343 000,00 26/10/2023 0 0 0,00 27/10/2023 28 2 000 1 326 000,00 27/10/2023 17 1 000 669 000,00 30/10/2023 0 0 0,00 30/10/2023 43 2 000 1 340 800,00 31/10/2023 18 1 000 675 000,00 31/10/2023 35 2 000 1 354 800,00 01/11/2023 22 1 000 669 000,00 01/11/2023 2 1 000 675 000,00 02/11/2023 0 0 0,00 02/11/2023 94 6 000 4 163 200,00 03/11/2023 26 2 000 1 406 000,00 03/11/2023 56 3 000 2 123 000,00 06/11/2023 35 2 000 1 399 000,00 06/11/2023 48 1 000 708 000,00 07/11/2023 23 1 000 692 000,00 07/11/2023 20 1 000 698 000,00 08/11/2023 4 2 000 1 379 000,00 08/11/2023 71 4 000 2 802 500,00 09/11/2023 0 0 0,00 09/11/2023 38 2 000 1 423 000,00 10/11/2023 78 6 000 4 167 000,00 10/11/2023 0 0 0,00





ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



13/11/2023 22 1 000 687 000,00 13/11/2023 47 1 000 693 000,00 14/11/2023 0 0 0,00 14/11/2023 74 4 000 2 806 000,00 15/11/2023 21 1 000 715 000,00 15/11/2023 41 3 000 2 154 000,00 16/11/2023 41 3 000 2 125 000,00 16/11/2023 0 0 0,00 17/11/2023 11 1 000 706 000,00 17/11/2023 19 1 000 712 000,00 20/11/2023 0 0 0,00 20/11/2023 10 1 000 717 000,00 21/11/2023 27 3 000 2 122 300,00 21/11/2023 0 0 0,00 22/11/2023 0 0 0,00 22/11/2023 24 1 000 710 000,00 23/11/2023 17 1 000 707 000,00 23/11/2023 11 1 000 712 000,00 24/11/2023 15 1 000 706 000,00 24/11/2023 0 0 0,00 27/11/2023 33 3 000 2 099 900,00 27/11/2023 0 0 0,00 28/11/2023 60 4 000 2 725 000,00 28/11/2023 23 1 000 685 000,00 29/11/2023 0 0 0,00 29/11/2023 57 3 000 2 075 000,00 30/11/2023 18 1 000 685 000,00 30/11/2023 42 3 000 2 088 000,00 01/12/2023 31 3 000 2 074 000,00 01/12/2023 50 3 000 2 099 000,00 04/12/2023 12 1 000 694 000,00 04/12/2023 33 2 000 1 400 000,00 05/12/2023 0 0 0,00 05/12/2023 69 4 000 2 829 000,00 06/12/2023 0 0 0,00 06/12/2023 20 1 000 718 000,00 07/12/2023 3 1 000 713 000,00 07/12/2023 0 0 0,00 08/12/2023 0 0 0,00 08/12/2023 58 4 000 2 914 000,00 12/12/2023 44 2 000 1 475 000,00 12/12/2023 9 1 000 745 000,00 13/12/2023 5 1 000 720 000,00 13/12/2023 60 3 000 2 202 000,00 14/12/2023 1 1 000 743 000,00 14/12/2023 23 2 000 1 500 000,00 15/12/2023 0 0 0,00 15/12/2023 17 1 000 752 000,00 18/12/2023 18 2 000 1 480 500,00 18/12/2023 0 0 0,00 19/12/2023 1 1 000 736 000,00 19/12/2023 23 1 000 742 000,00 20/12/2023 14 1 000 745 000,00 20/12/2023 12 1 000 751 000,00 21/12/2023 25 3 000 2 216 000,00 21/12/2023 18 1 000 742 000,00 22/12/2023 32 3 000 2 209 300,00 22/12/2023 38 2 000 1 480 600,00 27/12/2023 1 1 000 737 000,00 27/12/2023 27 1 000 743 000,00 29/12/2023 0 0 0,00 29/12/2023 9 1 000 736 000,00

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet et Joseph Phelps. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Starboard Cruise Services, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

