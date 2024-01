Elis annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de Moderna Holding BV aux Pays-Bas

Saint-Cloud, le 10 janvier 2024 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 100% de Moderna Holding BV (« Moderna ») aux Pays-Bas. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu à la fin du 1er trimestre 2024, sous réserve de la validation des conditions réglementaires classiques.

Moderna dispose d’une usine très moderne qui deviendra l’une des plus grandes usines d’Elis. Située dans la région Nord-Est du pays, proche de la frontière allemande, elle peut, grâce à 2 dépôts, desservir l’ensemble du territoire néerlandais. Le groupe, qui emploie environ 400 personnes, propose des services en Linge plat, en Vêtement de travail et en Hygiène & Bien-être, à des clients du secteur de l’Hôtellerie-Restauration, de l’Industrie et des Commerce & Services. Le chiffre d’affaires de la société devrait être proche de 50 millions d’euros en 2023.

Cette acquisition complètera le réseau existant d’Elis aux Pays-Bas, notamment sur le marché porteur du Vêtement de travail, et permettra au Groupe d’adresser le marché du Linge Plat, sur lequel il n’opérait jusqu’alors pas.

A l’occasion de cette signature, Xavier Martiré, Président du Directoire d’Elis, a déclaré :

« L’acquisition de Moderna permettra à Elis d’enrichir l’offre du Groupe aux Pays-Bas, notamment sur le marché du Linge Plat en Hôtellerie-Restauration. Ce marché, encore très fragmenté dans le pays, est actuellement en nette croissance. De plus, cette acquisition renforcera l’offre existante du Groupe sur les marchés particulièrement rentables du Vêtement de Travail et des Serviettes Industrielles. Nous nous réjouissons également d’accueillir le management de Moderna ainsi que ses 400 collaborateurs au sein d’Elis. »

