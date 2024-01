All West s'associe à Novacap pour accélérer l'expansion de ses services de haut débit

MONTRÉAL, Québec et KAMAS, Utah, 10 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain du capital-investissement, a le plaisir d’annoncer la clôture de son investissement dans All West Communications ('All West'), en collaboration avec des co-investisseurs, dont Novo Holdings.

Basée à Kamas, Utah, All West est un fournisseur de services de données, vidéo et voix par fibre optique pour les clients résidentiels et commerciaux, ainsi que pour les opérateurs, dans l'Utah et le Wyoming. Fondée en 1912, All West a constamment évolué et adapté son réseau à large bande pour poursuivre sa mission principale : connecter les gens à ce qui compte le plus pour eux.

‘’La transformation soutenue d'All West en un prestataire de large bande de premier plan bénéficiera de notre stratégie éprouvée en infrastructure numérique. Ce partenariat permettra à All West de maintenir sa mission de fournir des services Internet locaux rapides et fiables basés sur la fibre à ses clients, y compris dans les zones sous-desservies », a commenté Ted Mocarski, Associé Sénior chez Novacap et Chef Infrastructure Numérique. « En augmentant son empreinte, en améliorant ses capacités et en assurant un déploiement rapide du réseau, All West est idéalement positionné pour contribuer à combler la fracture numérique.’’

"Les besoins en matière de vitesses plus élevées, d'une gamme plus large de services et d'options tarifaires augmentent chaque jour. Ce partenariat prometteur va nous aider à saisir des opportunités de croissance significatives. 'Nous avons remarqué que les associés de Novacap apportent une grande expertise en gestion et en développement de produits', a déclaré Matt Weller, président-directeur général d'All West. 'Nous sommes très heureux de collaborer étroitement avec Novacap alors que nous nous étendons sur de nouveaux marchés dans la région du Mountain West.

Plusieurs associés de l'équipe Infrastructure numérique de Novacap ont été activement impliqués dans l'industrie nord-américaine de l'infrastructure numérique pendant plusieurs décennies, développant une expertise significative en tant qu'entrepreneurs, opérateurs et/ou investisseurs dans ce secteur. All West représente le huitième investissement de Novacap dans l'infrastructure numérique depuis 2011, et c'est le premier réalisé par son fonds inaugural dédié à l'infrastructure numérique.

Conseillers

Bank Street Group LLC a agi en tant que conseil financier exclusif de Novacap dans le cadre de cette transaction.

Paul Hastings LLP et Baker Botts LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Novacap.

Stifel a agi en tant que conseil financier exclusif d’All West dans le cadre de cette transaction.

Blackburn & Stoll, LC a agi en tant que conseiller juridique d’All West.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ canadiens d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

À propos d’All West Communications



Depuis 1912, All West Communications propose des services de télécommunications de pointe. Située à Kamas, Utah, cette entreprise gère un réseau à large bande dédié à la connexion des individus et des entreprises avec ce qui compte le plus pour eux, localement et à l'échelle mondiale. Grâce à son infrastructure de câbles et à ses investissements continus dans la fibre optique, s'étendant du nord de l'Utah au sud-ouest du Wyoming, All West Communications offre à ses clients des vitesses de connexion à large bande, des options de divertissement variées, ainsi qu'une connectivité et un service clients exceptionnels. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.allwest.com.

Contact médias

Yasmine Sardouk

ysardouk@novacap.ca514-299-1669