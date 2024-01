DFDS UDVIDER TIL GIBRALTAR-STRÆDET EFTER AFSLUTNING AF KØBET AF FRS IBERIA/MAROC

SELSKABSMEDDELELSE nr. 1 - 10. januar 2024

DFDS’ netværk udvidet til højvækst færgemarked i Gibraltarstrædet

FRS Iberia/Maroc havde en omsætning på DKK 1,0 mia. i 2023

Vækstfokuseret forretnings- og integrationsplan igangsat

Transaktionens virksomhedsværdi svarer til en EV/EBITDA-multipel på 6x

Positiv påvirkning forventes på ROIC og indtjening pr. aktie





DFDS har i dag afsluttet købet af FRS Iberia/Maroc, der har en førende position på Gibraltarstrædets short-sea færgemarked, der forbinder Spanien og Marokko.

Opkøbet udvider DFDS’ netværk til en region, hvor væksten i de kommende år forventes understøttet af nearshoring af forsyningskæder tættere på Europa.

"Vi ser frem til at komme i gang med integrationen af FRS Iberia/Maroc og til at skabe vækst i forretningen gennem vores fælles kompetencer samtidig med, at vi fortsætter med at levere pålidelige, effektive færge services til både passagerer og fragtkunder", siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

FRS Iberia/Maroc har tre ruter, der drives af i alt 850 medarbejdere, hvoraf lige over 400 er egne ansatte. Omsætningen for 2023 var DKK 1,0 mia. (foreløbig opgørelse).

Vækstfokuseret forretnings- og integrationsplan

Forretningsplanens primære fokus er at anvende DFDS’ fragt- og passagerkompetencer til at fremme vækst og optimere driften baseret på en forventet årlig vækst på 8% i handelen mellem Marokko og Europa i de næste fem år.

Integrationen af passageraktiviteterne forventes at drage fordel af deling af operationelle og yield management kompetencer, ikke mindst fra Channels short-sea færgeruter. Optimering af digitale distributionskanaler forventes endvidere at øge andelen af onlinebookinger.

Fragtaktiviteterne vil blive styrket ved at blive en del af et paneuropæisk fragtfærge-netværk med ekspertise inden for operation, produktudvikling og kundeservice. Integrationen af fragtaktiviteterne forventes også at drage fordel af et kundeoverlap og krydssalgsmuligheder.

DFDS’ ejede kombinerede fragt- og passagerfærge (RoPax), Patria Seaways, blev chartret af FRS Iberia/Maroc i november 2023 til midlertidig indsættelse på Algeciras-Tanger Med ruten.

Integrationen forventes primært at skabe vækstsynergier, da omkostningssynergier forventes at være begrænsede. Integrationen forventes gennemført inden for tre år.

FRS Iberia/Maroc bliver en del af Ferry Division, og det øverste ledelsesteam bestående af Ronny Moriana Glindemann og Tim Gädecken fortsætter hos DFDS og vil også fremover lede forretningen.



Transaktionsstruktur og finansiering

DFDS har købt FRS Iberia/Maroc til en gældfri pris svarende til en EV/EBITDA-multipel på 6x baseret på det forventede EBITDA for 2024. Transaktionen finansieres af en kombination af lånefinansiering og brug af eksisterende likvide midler.

Transaktionen øger DFDS’ finansielle gearing, NIBD/EBITDA, med 0,1x på proforma-basis.

Transaktionen forventes at påvirke ROIC positivt i forhold til det nuværende afkastniveau og ligeledes påvirke indtjeningen pr. aktie (EPS) positivt fra transaktionens afslutning.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

