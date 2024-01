Invoering van statutaire transparantiedrempels door Syensqo

Brussel, België – 12 januari 2023 - 08u30 CET





In overeenstemming met artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Wet"), publiceert SYENSQO NV (de “Vennootschap”) de statutaire drempels inzake transparantieverklaringen.

In overeenstemming met artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, zijn de statutaire drempels voor de melding van deelneming vastgesteld op 3% en 7,5% van het geheel van de bestaande stemrechten, bovenop de wettelijke drempels van 5% en veelvouden van 5% van het geheel van de bestaande stemrechten.





Elke natuurlijke - of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks effecten van de Vennootschap aanhoudt, hetzij individueel of in onderling overleg in de zin van de Wet, waarvan het totale aantal stemrechten dat eraan verbonden is één van de bovenvermelde drempels bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, moet de Vennootschap en de FSMA hiervan op de hoogte brengen.

Situatie per 11 december 2023:

• Het totale kapitaal bedroeg € 1.351.562.792,82

• Het totale aantal effecten dat stemrechten verleent: 105.876.417

• Het totale aantal stemrechten (=de noemer): 105.876.417

• Indien van toepassing, het aantal effecten dat stemrechten verleent, per categorie: Niet toepasbaar. Behalve aandelen zijn er geen andere door Syensqo uitgegeven effecten die stemrecht verlenen aan de houders ervan.

• Indien van toepassing, het aantal stemrechten, per categorie: Niet toepasbaar.

De nodige informatie betreffende de meldingen van belangrijke deelnemingen die aan de Vennootschap moeten worden verzonden, zijn beschikbaar op de website.





Alle mededelingen kunnen gebeuren via: investor.relations@syensqo.com.





