Rovio Entertainment Oyj: Välimiesoikeus on vahvistanut Sega Europe Limitedin lunastusoikeuden Rovio Entertainment Oyj:n vähemmistöosakkeisiin, ja kaupankäynti Rovion osakkeilla on keskeytetty

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 12.1.2024 klo 12.30



Välimiesoikeus on vahvistanut Sega Europe Limitedin lunastusoikeuden Rovio Entertainment Oyj:n vähemmistöosakkeisiin, ja kaupankäynti Rovion osakkeilla on keskeytetty

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä käsittelyratkaisussaan vahvistanut, että Sega Europe Limitedillä (”Sega”) on oikeus lunastaa Rovion vähemmistöosakkeet ja että Segalla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille mahdollisesti kertyvän koron maksamiseksi.

Rovio tiedotti 8.12.2023, että Rovion hallitus on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Rovion osakkeilla ja osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalta siten, että pörssilistalta poistaminen tapahtuisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Sega on saanut vireillä olevassa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Rovion osakkeisiin. Lunastusoikeuden vahvistamisen johdosta Nasdaq Helsinki keskeytti kaupankäynnin Rovion osakkeilla 12.1.2024 ennen kaupankäynnin alkamista. Mahdollisesta vakuuden asettamisesta ja Rovion osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Barcelonassa (Espanja), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. Sega Europe Limited on hankkinut yli 90 prosenttia Rovion liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalta, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.