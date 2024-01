Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 janvier 2024 à 18h

CATANA GROUP

CA T1 2023/2024 : + 16 %

Un potentiel de croissance durable qui s’accroît

En milliers d’euros CA T1 2023/2024 CA T1 2022/2023 Variation en % BATEAUX 45 712 38 283 SERVICES 992 1 841 TOTAL 46 704 40 124 + 16,4 %

CATANA GROUP ouvre son nouvel exercice 2023/2024 sur de bonnes bases de croissance, confirmant à la fois la poursuite de la dynamique commerciale mais aussi le retour progressif à des conditions de production et de livraison plus sereines après deux années perturbées sur le plan logistique. Dans le même temps, le Groupe poursuit ses efforts de développements des activités.

Dans une année qualifiée de transition par le management du groupe, après le rythme de croissance colossal des dernières années, CATANA GROUP conserve une bonne dynamique avec un premier trimestre d’activité en hausse de plus de 16%.

Porté essentiellement par le succès homogène de l’ensemble de la gamme BALI, le pôle BATEAUX enregistre une croissance supérieure à 19%, traduisant également un retour progressif à la normale sur le plan des livraisons, après deux années fortement perturbées par les pénuries en tous genres.

L’activité SERVICES, principalement portée par la filiale varoise PORT PIN ROLLAND, connait exceptionnellement une baisse de sa facturation, une partie des ressources de ce pôle ayant été mis à contribution pour aider les équipes du pôle BATEAUX à accélérer le rythme de livraison de bateaux neufs.

Des perspectives long terme sereines

La retombée de l’euphorie post COVID, combinée avec un contexte inflationniste et de hausse des taux, a généré un plus grand attentisme et rendu les anticipations plus complexes.

Cependant, le marché des multicoques dans son ensemble demeure un segment solide du secteur nautique mondial puisque répondant très clairement aux nouvelles aspirations des plaisanciers.

Même si la visibilité est moins profonde qu’il y a quelques mois, elle reste cependant suffisante pour conserver une bonne dynamique de croissance.

Dans ce cadre, doté d’une base commerciale solide, le Groupe poursuit son plan stratégique visant à renforcer significativement son potentiel de développement sur le long terme :

Sur la gamme BALI, les prochains développements viseront désormais le segment des grandes tailles (> 55 pieds) où la marque n’est pas encore présente. Un premier modèle viendra rejoindre la gamme dès l’exercice prochain.





Le lancement du Groupe sur l’important segment motonautique est désormais bien engagé. Le premier modèle hors-bord de la marque YOT lancée en juillet 2023, le YOT 36, poursuit sa tournée commerciale et sera présenté dans les prochains jours au salon international de Düsseldorf avant d’être rejoint dans quelques mois par un second modèle, le YOT 41.





L’activité de ce premier trimestre et la stratégie de développement soutenu du Groupe dans tous les compartiments du secteur des multicoques, démontrent la capacité de CATANA GROUP à conserver une bonne dynamique y compris dans un marché plus attentiste. Fort du succès mondial de sa gamme BALI, dont le potentiel va être encore renforcé, et avec de réels atouts pour attaquer le segment motonautique, le Groupe aborde les prochaines années avec sérénité.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

















CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe