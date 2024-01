Finanskalender 2024 – BI Boligejendomme A/S

Finanskalenderen for 2024 for BI Boligejendomme A/S, forvaltet af BI Management A/S, er fastsat således af selskabets bestyrelse:

Årsrapport for 2023: den 15. marts 2024

Ordinær generalforsamling: den 17. april 2024

Halvårsrapport for 1. halvår 2024: den 26. september 2024

Forslag fra aktionærer om optagelse af et bestemt emne til behandling på generalforsamlingen den 17. april 2024, skal være selskabet i hænde senest tirsdag den 5. marts 2024.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør