SAFE - Prolongation de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire, à la demande de la nouvelle direction

Prolongation de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire, à la demande de la nouvelle direction

Le 16 janvier 2024 à 18h. Safe SA (la « Société ») annonce l’extension de sa période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Après la présentation du nouveau management, de sa vision stratégique et des premiers constats de l’audit engagé depuis le 18 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Pontoise a accepté, lors d’une audience de suivi le 12 janvier 2024, de prolonger la période d’observation au profit de Safe jusqu’au 4 septembre 2024, avec une nouvelle audience de suivi de procédure fixée au 5 avril 2024.

Cette prolongation est une étape fondamentale pour permettre au nouveau management du groupe SAFE de définir la feuille de route, en vue de la présentation d’un plan de redressement réalisable, tout en poursuivant les discussions engagées avec les clients, les prospects ainsi que les partenaires industriels et commerciaux potentiels.

Safe informera le marché des évolutions significatives des échanges en cours.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe group AELYON ADVISORS

Philippe Laurito safe@aelyonadvisors.fr

Nicolas papillon

investors@safeorthopaedics.com

Pièce jointe