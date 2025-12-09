SAFE - RESULTATS SEMESTRIELS 2025

RESULTATS SEMESTRIELS 2025

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 9 décembre 2025 – 18h - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF) annonce ses résultats semestriels et avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Compte de résultat consolidé – en milliers d’euros 31/12/2024 30/06/2025 Chiffre d’affaires 5 041 2 526 Achats consommés (2 391) (757) Charges externes (4 868) (1 785) Charges de personnel (3 020) (1 540) Impôts et taxes (59) (30) Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions (802) (1 202) Autres produits et charges opérationnels courants (1 815) (114) Résultat opérationnel courant (7 914) (2 902) Produits opérationnels non courants 5 958 55 Charges opérationnelles non courantes (292) (8) Autres produits et charges opérationnels non courants 5 667 46 Résultat opérationnel (2 247) (2 855) Coût de l’endettement financier net (2 121 506) (401) Autres produits et charges financiers 259 639 (1 797) Résultat financier (1 861 867) (2 190) Impôts sur les résultats (65 210) 0 Résultat net de l’ensemble consolidé (1 929 323) (5 054) Résultat net (Part du Groupe) (1 929 323) (5 054)

Le Conseil d’administration a arrêté les comptes au 30 juin 2025, le 8 décembre 2025.

Les comptes de la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, n’ont pas fait l’objet d’une revue limitée de la part du Commissaire aux Comptes de la société.

Le Groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 2,5 M€ au 30 juin 2025, suivant une tendance similaire à celle observée au cours de l’exercice 2024.

Les ventes directes de Safe Orthopaedics s’élèvent à 1,4 M€ au premier semestre 2025, et celles de Safe Medical s’établissent à 1,1 M€ sur cette même période.

Le résultat opérationnel est une perte de (2,9) M€ au 30 juin 2025 comparé à une perte de (7,914) M€ au 31 décembre 2024. Il est néanmoins à noter que le résultat opérationnel est impacté par une provision pour litige de 745 k€.

Le résultat financier du premier semestre 2025 est négatif et s’établit à (2,190) M€. Cette perte résulte de la revalorisation à la juste valeur des instruments financiers (OCEANE) détenus par la société, conformément à la norme IFRS 9. La charge financière estimée de 1,8 M€ correspond aux pénalités susceptibles d’être appliquées dans l’hypothèses où le cours de bourse de l’action Safe serait inférieur à sa valeur nominale au moment de la conversion d’OCEANE en actions.

Après prise en compte du résultat financier négatif le résultat net est une perte de 5,1 M€ comparée à une perte de 1 929,3 M€ constatée à l’issue de l’exercice 2024.

La trésorerie et équivalents de trésorerie de 175 k€ à fin juin 2025 correspondent aux disponibilités, la société ne disposant pas de découverts bancaires. Au 31 décembre 2024, la trésorerie et équivalents de trésorerie de 312 k€ correspondent aux disponibilités pour 317 k€.

Pour rappel, dans ce contexte d’incertitude, le Groupe a procédé à une mise à jour de ses prévisions de trésorerie au mieux des informations disponibles à date. Ces prévisions intègrent notamment les hypothèses de tirage de 2 500 k€ sur le programme d’OCEANE d’ici août 2026 ou équivalent, le rapprochement du Groupe avec la société Spine UP (USA) pour acquérir de nouveaux débouchés, avec un élargissement de l’offre globale des deux entités, ou encore une accélération du développement commercial de SAFE Medical afin d’utiliser au mieux ses capacités de production et les investissements réalisés.

Sur la base de ces prévisions et hypothèses, la Direction a estimé que les besoins de trésorerie du Groupe seraient couverts pour les 6 prochains mois et a donc, dans ce contexte, établi ses comptes consolidés en application du principe de la continuité d’exploitation.

Au 30 juin 2025, l’endettement financier net est de 13 643 k€ versus 10 787 k€ au 31 décembre 2024 et les capitaux propres du Groupe sont négatifs à (15 702) k€ versus (8 422) k€ au 31 décembre 2024, fortement impactés par la juste valeur de la dette financière.

Le rapport financier semestriel 2025 peut être consulté sur le site de SAFE, www.safegrp.com, dans la rubrique Investisseurs / Documentations.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

