EXEL Industries : Assemblée générale ordinaire du 6 février 2024

Assemblée générale ordinaire du 6 février 2024

EXEL Industries informe ses actionnaires que son Assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra le mardi 6 février 2024 à 10h30 au Centre de Conférences Athènes Services situé 8, rue d’Athènes, 75009 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié le 29 décembre 2023 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires. Il contient notamment l’ordre du jour de l’assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l’Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la Société, à la rubrique Investisseurs/Assemblées Générales.

Il sera proposé à l’Assemblée générale de verser un dividende de 1,57 € par action.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Prochains rendez-vous

25 janvier 2024, avant bourse : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022–2023

06 février 2024 : assemblée générale des actionnaires

24 avril 2024, avant bourse : chiffre d'affaires du 2e trimestre 2022–2023

