Aduro Clean Technologies participe à l’événement CEM d’AlphaNorth Capital et prolonge son mandat avec Arrowhead Business and Investment Decisions

LONDRES, Ontario, 17 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce sa participation au 10 e événement annuel CEM d’AlphaNorth Capital , qui aura lieu à Nassau, aux Bahamas, du 19 au 21 janvier 2024 et qui est organisé par Capital Event Management Ltd (« CEM »). Au cours de cet événement, Aduro organisera des réunions individuelles avec les investisseurs intéressés et d’autres parties prenantes. La Société a également prolongé son mandat avec Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC (« Arrowhead »), initialement annoncé le 4 mai 2023 , portant sur la prestation de services de relations avec les investisseurs à la société.



La Société est ravie de participer à l’événement CEM d’AlphaNorth Capital et d’avoir l’occasion de présenter ses récentes réalisations et de discuter de ses projets futurs avec les investisseurs. La mission d’Aduro, à savoir dégager une valeur significative par le biais de ses plateformes technologiques et à révolutionner l’industrie du plastique grâce à des solutions durables et respectueuses de l’environnement, reste au premier plan de chacun de nos actes, et l’équipe d’Aduro est ravie de partager ses progrès et ses projets d’avenir avec les investisseurs.

La Société a également le plaisir d’annoncer avoir prolongé son mandat de prestation de services marketing et de relations avec les investisseurs avec Arrowhead. Arrowhead fournira ses services sur une période renouvelée courant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Cette période renouvelée sera automatiquement prolongée pour des périodes successives de six mois, sous réserve d’une résiliation anticipée moyennant un préavis écrit de 30 jours de la part de l’une ou l’autre des parties. La rémunération pécuniaire en contrepartie des services fournis au cours de la période renouvelée sera de 50 000 dollars américains, dont 25 000 dollars américains versés à la date de renouvellement du mandat et 25 000 dollars américains trois mois plus tard. Arrowhead n’est pas apparentée à la Société et ne détient aucun intérêt, directement ou indirectement, dans la Société ou ses titres.

Arrowhead continuera à conseiller Aduro sur sa stratégie en matière de marchés financiers internationaux. En outre, les deux entreprises travailleront en étroite collaboration afin de développer et de déployer un programme marketing complet destiné aux investisseurs internationaux, qui comprendra la présentation de la Société sur la plateforme d’Arrowhead, la publication d’analyses indépendantes, le ciblage des investisseurs, la distribution de documents d’entreprise, des tournées de présentation non liées à des transactions, des rapports et des conseils stratégiques. Les services de marketing seront dispensés sur les réseaux sociaux et sur la arrowhead.bid plateforme d’Arrowhead.

Capital Event Management Ltd , (ou « CEM ») est un promoteur d’événements de premier ordre, qui rassemble les conseillers en investissements spécialisés en mandats de faible capitalisation, les gestionnaires de portefeuille, les investisseurs institutionnels et les détenteurs de patrimoine et les entreprises émergentes à la recherche de levées de fonds ou d’accompagnement sur le marché ouvert. Avec plus de 10 ans d’expérience à son actif dans la création d’une base de données exclusive d’investisseurs et à l’appui d’un fonds de partenaires chez CEM Capital, le promoteur a jeté les bases d’une stratégie relationnelle simple et distinctive pour ses clients. Déclinée en cinq piliers, l’approche de CEM englobe un fonds de partenaires, des événements extérieurs, des réunions virtuelles, du consulting au niveau exécutif et des services de conseil. Rassemblés, ces cinq éléments créent des expériences précieuses de connexion entre les opportunités et le capital.

Arrowhead Business and Investment Decisions LLC., (« Arrowhead ») est basée dans la ville de New York et a été fondée en 2008. Arrowhead conseille les sociétés publiques en matière de relations avec les investisseurs, de communication financière et de stratégies relatives aux marchés financiers. Expert transfrontalier, Arrowhead propose des idées, une vision et un accès à un réseau international d’investisseurs institutionnels et privés. Par le ciblage, la recherche et les interactions, Arrowhead aide les entreprises et les investisseurs à évaluer les opportunités, à prendre contact, à échanger des informations et à effectuer des transactions.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

