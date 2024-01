2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q4/23 Q4/22 yoy 12m/23 12m/22 yoy Supermarketid 165,0 161,8 2,0% 620,2 594,9 4,3% Kaubamaja 34,9 33,7 3,3% 110,5 105,2 5,0% Autokaubandus 45,7 34,4 32,9% 194,4 146,8 32,4% Turvasegment 5,3 2,9 82,6% 15,7 9,8 59,5% Kinnisvara 1,7 1,6 8,1% 6,6 6,2 6,9% Müügitulud kokku 252,6 234,4 7,8% 947,3 862,8 9,8% Supermarketid 7,4 4,9 51,4% 20,0 12,9 55,1% Kaubamaja 1,9 2,0 -4,1% 1,6 2,3 -28,6% Autokaubandus 1,9 2,2 -12,5% 13,3 10,7 24,3% Turvasegment -0,2 0,0 NA -0,1 0,1 -173,2% Kinnisvara 2,8 3,2 -12,2% 10,4 11,3 -7,8% IFRS 16 -0,7 -0,6 13,1% -2,2 -2,3 -3,0% Maksueelne kasum kokku 13,1 11,6 12,8% 43,0 34,9 23,1%





Grupi 2023. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 252,6 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 7,8%. 2023. aasta müügitulu oli 947,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 862,8 miljonit eurot, 9,8%. Grupi 2023. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 12,8 miljonit eurot, mis oli 20,6% kõrgem eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2023. aasta puhaskasum oli 37,4 miljonit eurot, kasvades 26,9%. Maksueelne kasum oli 2023. aastal 43,0 miljonit eurot, mis oli aasta varasemast tulemusest 23,1% parem.

Märkimisväärse ligi 50 miljoni euro suuruse müügimahu kasvuga panustas 2023. aasta neljandas kvartalis müügitulude kasvu Grupi autosegment, mida toetasid kõikide Grupi autosegmendi ettevõtete head tulemused. Kokkuvõttes saavutas Grupp neljandas kvartalis tugeva 7,8%lise müügitulude kasvu. Kõrge müügimahu kasvumääraga panustas ka turvasegment, kus Viking Security’ga ühendati kolmandas kvartalis segmenti soetatud kaks turvaettevõtet, mis lisasid sünergiat ja käibekasvu. Supermarketite ja Kaubamajade segmentides olid müügikasvud tagasihoidlikumad, olles mõjutatud tarbijakäitumise muutumisest. Klientide kasvav ebakindlus tuleviku suhtes on teinud nad ettevaatlikumaks ning säästlikumaks. Vaatamata hinnakasvu pidurdumisele on kaupade hinnad kõrged ning kliendid on otsimas kokkuhoidu soodushindade ning ostukorvi optimeerimise kaudu. Viimane mõjutab enim supermarketite segmendi müügikasvu. Soodushindade eelistamine jaesegmentides ning hinnasurve autosegmendis on vähesel määral mõjutanud negatiivselt kogu Grupi brutomarginaali. Teisalt on energiahindade vähenemine võrreldes 2022. aastaga andnud võimaluse taastada Grupi kasumlikkus varasemale tasemele. Grupi tööjõukulud kasvasid 2023. aasta neljandas kvartalis 7,8%, samal ajal kahanes töötajate arv 0,5%.

Novembris alustasid TKM Kinnisvara AS ja Enefit Volt koostööd, et rajada 11 Selveri parklasse kokku 31 uut avalikku elektriautode laadijat. Ligi pooled neist ehk 15 on ülikiirlaadijad, mis võimaldavad 100 kilomeetri läbimiseks vajaliku koguse energiat laadida vaid mõne minutiga. Jätkati Grupi jaesegmentide lojaalsusprogrammi Partnerkaart funktsionaalsuste arendamisega. Täiendati Partner Äpi mugavusfunktsionaalsusi ning arendati edasi „maksa hiljem“ makseahendusi.

Varasemalt on aruandeaastal Grupp panustanud alljärgnevatesse arendustesse. Aruandeaasta teisel poolel alustas kinnisvarasegment Grupi vajadustest juhindudes logistikakeskuse arendamist Maardusse. Keskuse kogupindala on 17 200 m² ning ehitus läheb maksma ligikaudu 20 miljonit eurot. Logistika-keskuse ehitus finantseeritakse Grupi omavahenditest ja pangalaenuga. Tänapäevane A-energiaklassi hoone ehitatakse vastavalt BREEAM sertifikaadi nõuetele. Logistikakeskus hakkab teenindama eelkõige Selveri kaubamahtusid, selle valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse. Logistikakeskuse rajamine avab TKM Grupi ettevõtetele uusi ärivõimalusi ja suurendab tööprotsesside efektiivsust. Kolmandas kvartalist tugevdas Grupi turvasegment oma turupositsiooni ja tulevikuväljavaateid kahe silmapaistva turvaettevõtte ostmisega. Omandati ettevõtted Skarabeus Julgestusteenistus OÜ ja Caesari Turvateenistuse AS, mis efektiivsuse tõstmise eesmärgist juhindudes ühendati detsembris Viking Security ASiga. Tehtud investeering annab positiivset sünergiat läbi tugeva valdkonna oskusteabe liitmise, tegevusvõimekuse kasvu ja kuluefektiivsuse. Kolmandas kvartalis avas supermarketite segment Kurna kaubandus-pargis oma 73. kaupluse kaubanduspinnaga 3700 m2. Septembris avas supermarketite segment täisrenoveeritud ning uuendatud kontseptsiooniga Delice kaupluse Tallinna südalinnas Solarise keskuses. Kaubamajade segmendis jätkusid e-poe platvormi arendustööd. Samuti avati kolmandas kvartalis renoveeritud ja uuele kontseptsioonile üle viidud Kristiine keskuse I.L.U. kauplus. II kvartalis suleti renoveerimis-töödeks ligi kaheks kuuks supermarketite segmendi suurim kauplus Tallinnas Järvel. Mai lõpus taasavatud renoveeritud Järve Selver on klientide poolt hästi vastu võetud. I kvartalis renoveeris supermarketi-te segment Tartus Ringtee Selveri. Esimeses kvartalis renoveeriti uuele kontseptsioonile Ülemiste I.L.U. kauplus, sealjuures suurendati müügipinda ligi poole võrra 460 ruutmeetrile. Uuendusena avati Ülemiste I.L.U. kaupluses eraldi sissepääsuga NYX make-up shop-in shop. Kinnisvara segmendis valmis teises kvartalis Viimsi Keskuse katusele rajatud päikesepark ning novembris Põltsamaa Selveri päikesepark. Jaanuaris suleti Saaremaal ootustele mittevastanud WOW Selver ning mais Punane Selver Tallinnas Lasnamäel.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 714 tuhande kasvades aastaga 1,3%. Püsiklientide osatähtsus Grupi supermarketite ja kaubamaja segmendi müügitulus oli 85,2% (2022. aastal oli see 84,4%). Aasta viimases kvartalis said täiendust Grupi kliendilojaalsusprogrammi Partnerkaart raames pakutavad kaasaegsed ja mugavad Partner Kuukaardi „osta kohe, maksa hiljem“ makselahendused. Juba kolm aastat turul olnud Ostulimiidile, mis võimaldab klientidel ühes kuus tehtud ostude eest tasuda ühe koondarvega järgmisel kuul, lisandusid makselahenduste valikusse Osamakse ja Järelmaks. Osamakse võimaldab ostude eest tasuda 3 või 6 võrdses osas ilma ühegi lisatasuta. Järelmaksuga saab maksed hajutada 36 kuu peale. Esialgu lansseeriti uued makselahendused Kaubamaja müügimajades. 2024. aasta esimesel poolel laienevad uued makselahendused Kaubamaja e-poodi ning edaspidi ka e-Selverisse.

Supermarketid

Supermarketite ärisegmendi 2023. aasta konsolideeritud müügitulu oli 620,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 4,3%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 165,0 miljonit eurot, kasva-des aasta varasema perioodiga võrrelduna 2,0%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2023. aastal 0,43 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 3,7%. IV kvartalis oli sama näitaja 0,45 tuhat eurot, vähenedes võrrelduna eelmise aasta võrreldava perioodiga 0,6%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 2023. aastal 0,44 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 4,8% ning IV kvartalis 0,45 tuhat eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 0,3%. Kauplustest tehti 2023. aastal 44,2 miljonit ostu, mis oli baasaastast 1,1% enam.

2023. aasta IV kvartalis oli maksueelne kasum 7,4 miljonit eurot ja puhaskasum 7,0 miljonit eurot, olles baasperioodist vastavalt 2,5 miljonit ja 1,0 miljonit eurot suurem. 2023. aasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 20,0 miljonit eurot, suurenedes võrdluses eelmise aastaga 7,1 miljoni euro võrra. Aasta puhaskasum oli 18,4 miljonit eurot, suurenedes võrrelduna eelnenud aastaga 6,6 miljoni euro võrra. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult.

2023. aasta majandustulemusi mõjutas 2022. aastal Tallinnas Priisle ja Tabasalu Selveri ja 2023. aasta augustis Kurna Selveri avamisest lisandunud käive ning 2022. aastal Saaremaal WOW Selveri ning 2023. aastal Tallinnas Punase Selveri sulgemisest ära jäänud käive. Müügitulu mõjutasid oluliselt Tartus asuva Ringtee Selveri ning Tallinnas Delice Solarise ja keti suurima, Järve Selveri kaupluste ajutine sulgemine renoveerimistööde tõttu, mis peatas nende müügitegevuse. Kõikide eelloetletud projektidega on kaasnenud ka ühekordsed kulud ning investeeringud. Supermarketite segmendi tulemused olid 2023. aastal mõjutatud erakordselt kõrgest ja laiapõhjalisest inflatsioonitasemest ning tarbijate kindlustunde vähenemisest. 2023. aasta vältel hinnatõus pidurdus, kuid toodete ning teenuste hinnatase püsis siiski kõrge. Toidukaupade oluline kallinemine on muutnud klientide ostuharjumusi, suurendanud huvi kampaaniatoodete vastu ning kaupade mahuline müük on püsinud alates 2022. aasta kevadest languses. Neljanda kvartali müügitulemusi mõjutas veelgi nõrgenenud nõudlus igapäevaselt vähem oluliste toidu- ja tööstuskaupade järele ning jätkuvalt kasvav nõudlus kampaaniatoodete järele. Kampaaniatoodete osakaal ostukorvis jõudis aasta lõpus ajalooliselt kõrgeimale ca 55% tasemele. E-kaubanduse müügitulu kasv neljandas kvartalis pidurdus, kuid aasta kokkuvõttes kasvas e-käive jaekäibega sarnases tempos. Kasumi märkimisväärsele paranemisele on oluliselt kaasa aidanud energiakulude vähenemine. Alates aruandeaasta teisest kvartalist on energiakulud olnud madalamad võrreldes eelneva aastaga ja aasta lõikes jäid veerandi võrra madalamaks 2022. aasta tasemest. Tööjõukulude kasv on olnud supermarke-tite segmendis müügitulu kasvust kõrgemal tasemel. Kiirem palgakulu kasv on tingitud üldisest palga-tõususurvest ning osaliselt ajutistest kaupluste renoveerimiseks sulgemisest, kus müügitegevus oli peatatud. Samas on ketis reorganiseeritud tööprotsesse ja tehtud edukaid struktuurimuudatusi, vähendades töötunde ning seeläbi suurendatud töötajate tasusid.

Supermarketite segmenti kuuluva Kulinaaria OÜ 2023. aasta teises pooles alguse saanud tootmismahu langus pidurdus aruandeaasta teises pooles. Neljandas kvartalis, mil toorainehindade kiire ning laiapõhjaline tõus oli seljataha jäänud, näitas Selveri Köögi toodangu tarbimine stabiliseerumise märke. Keskusköök jätkas igapäevase järjepideva tootearendusega, kuna klientide ootused uute maitsete järele on kasvanud. Keskusköögis on nii tootmises, pakendamisel, töötajate heaolus kui ka tarneahelas olulisel kohal kestlik areng. Selveri Köögi jalajälg on tänu keskkonnasõbralikele lahendustele ja ressursitõhusa-male tootmisele vähenenud viimase kuue aasta jooksul ca 80%. Aruandeaastal vähendati märkimisväärselt plasti kasutust. Ümbertöödeldavaks muutus üle 80% kõigist Kulinaaria karpidest ja topsidest. Tänu tipptasemel toidutehnoloogiale ja tootmishoone detailsusteni läbimõeldud tehnosüsteemidele tagatakse toodetele pikemad säilimisajad, ilma toodetesse säilitusaineid lisamata. Selveri Köögi toodang vastab toiduainetööstusele seatud kõrgeimatele nõudmistele.

Selver avas 2023. aastal ühe uue kaupluse – augustis Harjumaal Kurna Selveri. Renoveeriti kolm kauplust: veebruaris taasavati klientidele Ringtee Selver Tartus; maikuus taasavati Tallinnas Selveri keti suurim kauplus - Järve Selver ning septembris avati uuenenud kontseptsiooniga Delice Solaris kauplus. I kvartalis alustatud Politsei- ja Piirivalveameti poolt välja antavate isikut tõendavate dokumentide väljastamine laienes aasta lõpuks üle Eesti 41 kauplusesse. ID-kaartide ja passide väljastamine teenis 2023. aastal „Aasta Kaubandusteo“ parima koostööprojekti tiitli.

Supermarketite segmenti kuulub detsembri lõpu seisuga 71 Selveri kauplust, 2 Delice kauplust, Ränd-pood ning kohvik, kogumüügipinnaga 120,4 tuhat m². Lisaks e-Selver, mis on Eesti suurima teenindus-piirkonnaga e-pood ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajad

Kaubamajade segmendi 2023. aasta müügitulu oli 110,5 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 5,0%. IV kvartali müügitulu oli 34,9 miljonit eurot, mis oli eelmisest aastast parem 3,3%. Kaubamajade 2023. aasta maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, mis on aastatagusest tulemusest 0,7 miljonit eurot madalam. IV kvartalis oli maksueelne kasum 1,9 miljonit eurot, mis oli eelnenud aasta võrreldavast perioodist 4,1% madalam.

Kaubamaja müügimajade 12 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 6% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Aruandeaasta esimene pool oli tugevate müügikasvudega, sest 2022. aastal alanud Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas mõjutas baasaasta esimese kvartali teise poole müüke negatiivselt. 2023. aastal oli kevadhooaja kampaania alguses klientide huvi suur ja külastatavus poodides eelnenud aastaga võrreldes tunduvalt kõrgem. Esimese poolaasta algul mõjutas talvehooaja kaupade allahindlust keskmisest soojem talv, mistõttu olid 2023. aastal küll allahindlusprotsendid suuremad, aga kasvanud müügimahud kompenseerisid madalama marginaali ja mõjutasid tulemust positiivselt. Teises kvartalis algasid Tallinna kesklinnas Vanasadama trammiliini ehitustööd, mille tulemusena olid juuli alguseks suletud enamus Tallinna müügimaja ümbritsevaid ristmikuid ja liiklemine oli häiritud ka jalakäijatel. See mõjutas tuntavalt teise poolaasta müüke, lisaks mõjus sügiskaupade müükidele negatiivselt üle keskmise soojem september. Neljanda kvartali lõpupoole oli müügimajade külastatavuses tunda majandusolukorra mõningast halvenemist, samas Kaubamaja suurim kampaania, Osturalli, oli läbi aegade parima tulemusega. Jõuluhooajal müüs Kaubamaja heategevusprojekti raames rekordilise koguse käsitöötrühvleid, mille müügist kogutud tulu annetati heategevusfondile Minu Unistuste Päev, kes aitab raskesti haigetel lastel emotsionaalselt paremini toime tulla.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2023. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 2,9 miljonit eurot, kasvades 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 23,4%. 2023. aasta neljandas kvartalis oli kasum 0,2 miljonit eurot, mis oli 2022. aasta neljanda kvartali tulemusest suurem 0,1 miljoni euro võrra. Neljanda kvartali müügikasvu taga olid õnnestunud turunduskampaaniad nii Mustal Reedel kui jõulukuul. 2023. aasta müügitulu oli 8,4 miljonit eurot, mis oli 2022. aastaga võrreldes 26,4% enam. 2023. aasta kasum oli 0,4 miljonit eurot, mis oli 2022. aasta tulemusest parem 0,2 miljonit eurot. Aasta olulisemateks sündmusteks oli Ülemiste ja Kristiine I.L.U. kaupluste kontseptsiooni- ja kaubasortimendi uuenduste ellu viimine. Uuenenud poed tõid võrreldes eelneva aastaga kaasa 25%lise kasvu I.L.U. püsiklientide arvus, sealjuures kasvas eriti jõuliselt alla 25-aastate noorte klientide arv.

Autokaubandus

Autokaubanduse ärisegmendi 2023. aasta müügitulu oli 194,4 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta müügitulu 32,4%. Neljanda kvartali 45,7 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat sama perioodi müügitulu 32,9%. Aastaga müüdi kokku 6 264 uut sõidukit, sellest neljandas kvartalis 1 422 sõidukit. Segmendi 2023. aasta puhaskasum oli 11,2 miljonit eurot, olles 1,8 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast kasumist. Segmendi 2023. aasta maksueelne kasum oli 13,3 miljonit eurot, ületades 2022. aasta maksueelset kasumit 2,6 miljoni euro võrra. 2023. aasta neljanda kvartali maksueelne kasum oli 1,9 miljonit eurot, mis oli aasta varasema sama perioodi kasumist 0,3 miljonit eurot madalam.

Grupi autosegmendile lõppes 2023. aasta edukalt. Kõigi autosegmendi ettevõtete müügitulemused ületasid 2022. aastat ja kokkuvõttes lõpetati aasta uue kasumirekordiga. Aasta alguses tarneid mõjutanud sõidukite komponentide kriis leevenes aasta teises pooles. Normaliseerunud tarneolukord ja oskuslik laovarude planeerimine võimaldas kasvatada müüke, teisalt kasvas tiheda konkurentsi olukorras soodushindade pakkumine, mis mõjutas müügimarginaali. Uute autode hinnatõusud ja kasvanud laenuintressid muutsid erakliendid ostuotsuste tegemisel ettevaatlikuks, kuid kasvas klientide huvi kasutatud autode vastu. Hübriid- ja elektrisõidukite osas oli märgata küll huvi kasvu, kuid elektriautode müük siiski veel oluliselt ei kasvanud. Grupi poolt müüdud autode maht tagab järelteeninduste ja kereremondiosakondade töötamise täisvõimsusel.

KIA sõidukitega on segment endale jätkuvalt kindlustanud postisooni Baltikumi autoturu nelja parima hulgas. Sarnaselt aasta varasemaga olid populaarsed mudelid KIA Sportage linnamaastur ja KIA Ceed mudelipere. Uutest mudelitest jõudis 2023. aasta lõpus turule uus KIA EV9 elektri SUV, milline on hetkel sisuliselt ainus omalaadne sõiduk turul. Lisaks on valikusse oodata uut Škoda Superb keskklassi sedaani ning Škoda Kodiaq’i.

2023. aasta olulisemaks sündmusteks saab kindlasti lugeda Škoda müügiõiguse saamist Leedus ning aasta lõpus sobiva start-up salongi tarvis rendipinna leidmist Vilniuses. See võimaldab peagi alustada Vilniuses uute Škoda sõidukite müügiga.

Turvasegment

Turvasegmendi 2023. aasta kontserniväline müügitulu oli 15,7 miljonit eurot, kasvades eelnenud aastaga võrreldes 59,5%. 2023. aasta maksueelseks kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. Maksueelne kahjum suurenes eelmise aastaga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra. IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 5,3 miljonit eurot, kasvades eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 82,6%. Segmendi IV kvartali maksueelseks kahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, mis võrdluses eelnenud aasta sama perioodiga oli 0,2 miljoni euro võrra madalam.

IV kvartali tulemusi mõjutasid suvel omandatud ettevõtetega seotud tegevused ja kulud. Olulise negatiivse mõjuga kasumile oli koostööpartneri pankrotiga seoses toimunud nõuete provisjoneerimine. Detsembris toimus SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ ja Caesari Turvateenistuse AS ühendamine Viking Security ASiga, mis loob tugeva aluse tuleviku kasvuks. Kõik äritegevuse valdkonnad kasvasid ja nõudlus teenuste järel püsib tugev.

Kinnisvarad

Kinnisvara segmendi 2023. aasta grupiväline müügitulu oli 6,6 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 6,9%. Segmendi IV kvartali grupiväline müügitulu oli 1,7 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 8,1%. Kinnisvara segmendi 2023. aasta maksueelne kasum oli 10,4 miljonit eurot, kasum vähenes 7,8% võrra. Segmendi IV kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot. Maksueelne kasum vähenes võrdlusperioodil 12,2%.

Segmendi müügitulu kasvu on aasta jooksul toetanud kaubanduskeskuste edukas toimimine ja kaubanduspindade püsiv hõivatus. Ehkki majanduskeskkonnas valitseb üldine ebakindlus, on segmendi kaubanduskeskused aasta jooksul suutnud külastatavust stabiilselt kasvatada, seda ka aasta viimases kvartalis, kus majanduskeskkonna väljavaated on halvenenud. Viimaste aastate heitlikud majandusolud on väga keerulisse olukorda pannud toitlustussektori. Tallinna südalinna kaubanduspindade külastatavust on aasta jooksul oluliselt mõjutanud ümbruskonnas toimuvad tänavate rekonstrueerimistööd. Liikluspiirangud, seoses tänavate osalise sulgemisega, avaldavad üürnike tegevusele jätkuvalt märkimisväärset mõju. Kaubanduskeskuste edukale toimimisele on kaasa aidanud hoolikalt positsioneeritud turunduskampaaniad. 2023. aasta teisel poolaastal lansseeris Tartu Kaubamaja uue sõnumiga imago kampaania, mis võtab fookusesse üleliigse tarbimise, kandes endas sõnumit „Vali pigem harva, aga vali hästi“. Sellele järgnenud jõulukampaania toetas sama sõnumit.

Segmendi müügitulu kasvatas maikuus tegevust alustanud Peetri Selveri vahetus läheduses asuv grupivälisele osapoolele üüritud Raudkivi tee 1 tankla laiendusena valminud autopesula. Juunis sai kasutusvalmis Viimsi Keskuse päikesepark ning novembris Põltsamaa Selveri päikesepark. Ettevõtte kõikide päikeseparkide poolt toodetud elektrienergia kasutatakse esmajärjekorras hoones kohapealse energiatarbimise katmiseks. 2023. aastal tegi segment investeeringuid jätkusuutlikkuse strateegia raames energiatõhususe tõstmiseks 0,5 miljoni euro ulatuses. Segmendi kasumi vähenemine on suurel määral tingitud euroala intressimäära tõusust, mis põhjustas laenuintresside hüppelise kasvu. Kinnisvara segmenti on koondunud suurem osa Grupi laenuportfellist, intressikulu on võrdlusperioodil mitmekordistunud. Segmendi IV kvartali kasumit mõjutas iga-aastane kinnisvarainvesteeringute õiglasele väärtusele hindamine. Eelnenud aasta varade väärtuse kasv ületas aruandeaasta kasvu, mille tulemusena viimase kvartali kasum kujunes 0,4 miljoni euro võrra väiksemaks. 2023. aasta kasumis kajastub ühekordne üürilepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tingitud rahaline hüvitis (0,5 miljonit).

Kinnisvaraettevõtete fookuses on jätkusuutlikkuse strateegia elluviimine, igapäevaselt pööratakse suurt tähelepanu hoonete energiatõhususe parendamisele ning keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamisele. Energiatõhususe eesmärgil jätkatakse hoonete kütte- ja ventilatsiooniseadmete automaatika parendamist ning kaugloendurite kasutuselevõttu. Novembris alustasid TKM Kinnisvara AS ja Enefit Volt koostööd, et rajada 11 Selveri parklasse kokku 31 uut avalikku elektriautode laadijat. Ligi pooled neist ehk 15 on ülikiirlaadijad, mis võimaldavad 100 kilomeetri läbimiseks vajaliku koguse energiat laadida vaid mõne minutiga. Aasta teisel poolel alustas TKM Kinnisavara AS Grupi vajadustest juhindudes logistikakeskuse arendamisest Maardusse. Keskuse kogupindala on 17 200 m² ning ehitus läheb maksma ligikaudu 20 miljonit eurot. Logistikakeskuse ehitus finantseeritakse Grupi omavahenditest ja pangalaenuga. Logistikakeskuse katusele rajatakse päikeseenergia park, mille energiatoodang katab märgatava osa hoone elektritarbimisest. Logistikakeskuse valmimine on kavandatud 2024. aasta sügisesse.





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

31.12.2023 31.12.2022 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 42 064 22 436 Nõuded ja ettemaksed 25 568 27 200 Varud 98 254 89 194 Käibevara kokku 165 886 138 830 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 243 299 Sidusettevõtjad 1 732 1 722 Kinnisvarainvesteeringud 64 971 63 623 Materiaalne põhivara 433 306 420 600 Immateriaalne põhivara 25 370 21 723 Põhivara kokku 525 622 507 967 VARAD KOKKU 691 508 646 797 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 48 820 97 107 Võlad ja ettemaksed 114 573 111 449 Lühiajalised kohustused kokku 163 393 208 556 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 258 857 190 825 Edasilükkunud tulumaksukohustus 5 356 5 299 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 526 458 Pikaajalised kohustused kokku 264 739 196 582 KOHUSTUSED KOKKU 428 132 405 138 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 116 521 106 981 Jaotamata kasum 127 960 115 783 OMAKAPITAL KOKKU 263 376 241 659 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 691 508 646 797





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

IV kvartal 2023 IV kvartal 2022 12 kuud 2023 12 kuud 2022 Müügitulu 252 596 234 387 947 257 862 763 Muud äritulud 830 993 2 016 2 199 Müüdud kaupade kulu -180 529 -166 806 -686 000 -624 435 Teenuste kulud -16 365 -17 235 -60 685 -63 268 Tööjõukulud -30 370 -28 184 -108 668 -97 458 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 113 -9 873 -40 770 -39 072 Muud ärikulud -89 -157 -894 -786 Ärikasum 15 960 13 125 52 256 39 943 Finantstulud 46 1 86 4 Finantskulud -2 984 -1 551 -9 576 -5 197 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 74 37 240 197 Kasum enne tulumaksustamist 13 096 11 612 43 006 34 947 Tulumaks -281 -982 -5 582 -5 462 Aruandeperioodi puhaskasum 12 815 10 630 37 424 29 485 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Maa ja ehitiste ümberhindlus 11 989 0 11 989 0 Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 11 989 0 11 989 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 24 804 10 630 49 413 29 485 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,31 0,26 0,92 0,72





