20240122 - Worldline salue l’arrivée du Crédit Agricole comme actionnaire de long-terme

Worldline salue l’arrivée du Crédit Agricole

comme actionnaire de long-terme

Paris La Défense, 22 janvier 2024.

Le Groupe Worldline salue l’entrée à son capital du Crédit Agricole comme actionnaire de long-terme avec une participation de 7%, conformément à l’annonce faite ce matin par le Crédit Agricole.

Crédit Agricole est un partenaire commercial significatif de Worldline et les deux groupes ont annoncé au premier semestre 2023 un projet de partenariat stratégique dans le domaine des services de paiement aux commerçants. Cette alliance permettrait de créer une co-entreprise ayant l'ambition de devenir un acteur de référence des services monétiques en France, bénéficiant du haut niveau de performance technologique et des capacités d’innovation de Worldline, conjugués à la puissance commerciale et aux réseaux de distribution du Crédit Agricole, soutenant ainsi la stratégie de Worldline en tant qu'acteur de premier plan du marché européen des paiements.

La prise de participation dans Worldline témoigne d’une vision partagée de l'évolution stratégique du marché européen des paiements et de l'importance de ce partenariat, ainsi que de la qualité des solutions de paiement que Worldline offre à ses clients commerçants et bancaires.

PROCHAINS EVENEMENTS

28 février 2024 Résultats annuels 2023





RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Guillaume Delaunay

E guillaume.delaunay@worldline.com

COMMUNICATION

Sandrine van der Ghinst

E sandrine.vanderghinst@worldline.com

Hélène Carlander

E helene.carlander@worldline.com

