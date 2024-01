Tivoli præciserer resultatforventningerne for 2023 og præsenterer resultatforventninger for 2024

Tivoli har haft et vellykket jubilæumsår med besøgsfremgang på 5% ift. 2022. Igennem hele 2023 besøgte 4,0 mio. gæster Haven, på trods af at 2023 var historisk regnfuld.

Tivolis senest udmeldte forventninger for 2023 var en omsætning i niveauet 1.200 mio. kr. og et overskud før skat i niveauet 100 mio. kr. Efter afslutningen af året forventer Tivoli nu en omsætning i niveauet 1.210 mio. kr., hvilket er omsætningsrekord for Tivoli. Resultat af primær drift (EBITDA) forventes at udgøre 225 mio. kr., hvilket også vil være rekord for Tivoli. Der forventes nu et resultat før skat i niveauet 110 mio. kr. Resultatet vil være knap 25 mio. kr. højere end i 2022 og dermed tæt på det historiske rekordår til i 2018 på 121 mio. kr. Det realiserede resultat er endda skabt på et lavere gæstetal i 2023 til sammenligning. Tivolis forretning står stærkt ved udgangen af 2023, hvilket muliggør yderligere investeringer i Havens anlæg, blandt andet i flere nye forlystelsesområder.

Tivoli forventer i 2024 et aktivitetsniveau, en omsætning og resultat før skat på niveau med 2023.

”Tivolis resultat for 2023 er meget glædeligt. Haven har i årets løb været velbesøgt med mange glade gæster, på trods af historisk udfordrende vejr og vigende besøgstal fra nærmarkederne. Resultatet, som det tegner sig for 2023, skaber et godt fundament for de kommende år, hvor Tivoli for alvor skal i gang med at investere i nyheder til Havens gæster”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.

Tivoli offentliggør sin årsrapport for 2023 den 15. marts 2024 og åbner sommersæsonen 22. marts 2024.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør





Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftet fil