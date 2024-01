SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 2. november 2021 besluttede Selskabet at forøge det nuværende aktietilbagekøbsprogram med yderligere DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) i løbet af 2024 og 2025, hvilket bringer det samlede program op til i alt DKK 64 mia. (ca. USD 10 mia.). Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af aktietilbagekøbsprogrammet op til DKK 84 mia. (ca. USD 12 mia.).



Som annonceret den 6. november 2023, vil Selskabet i femte fase af programmet, der løber fra 3. november 2023 til 1. maj 2024, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Femte fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 15. januar mandag til 19. januar fredag foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 579.557 8.395.012.609 15 januar 2024 750 12.845,5733 9.634.180 16 januar 2024 750 13.057,8533 9.793.390 17 januar 2024 770 13.234,9481 10.190.910 18 januar 2024 750 13.321,9467 9.991.460 19 januar 2024 750 12.812,3867 9.609.290 Total 15. -19. januar 2024 3.770 49.219.230 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 3.996 13.055,4897 52.169.737 Total i femte fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 88.312 993.754.753 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 587.323 8.496.401.576 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 2.402.406 36.154.451.314 15 januar 2024 2.992 13.054,3516 39.058.620 16 januar 2024 2.992 13.311,5642 39.828.200 17 januar 2024 3.073 13.533,6365 41.588.865 18 januar 2024 2.992 13.598,1334 40.685.615 19 januar 2024 2.992 13.137,8760 39.308.525 Total 15. -19. januar 2024 15.041 200.469.825 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 12.055 13.328,2259 160.671.763 Købt fra Familiefonden* 3.800 13.328,1993 50.647.157 Total i femte fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 361.368 4.107.969.785 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 2.433.302 36.566.240.060

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 328.101 A-aktier og 1.361.818 B-aktier som egne aktier, svarende til 9,62% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 22. januar 2024

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 5357 1650

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

