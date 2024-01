Pharma Equity Group’s datterselskab (Reponex Pharmaceuticals A/S) har modtaget meddelelse fra European Patent Office (EPO) om udstedelse af patent på lægemiddelkompositioner til eliminering af bakterielle promotorer af kolorektal cancer ved intraluminal påføring (RNX-051).

22. januar 2024

Selskabsmeddelelse nr. 02

Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex) meddelte i dag, at European Patent Office (EPO) har godkendt EP patentansøgningen nr. 3740286. Patentet omhandler lægemiddelkompositioner til eliminering af bakterielle promotorer af colorektal cancer ved intraluminal påføring (RNX-051).

Dagens erklæring markerer en vigtig milepæl, da EPO har godkendt EP patentansøgning nr. 3740286, der omfatter Reponex' nyskabende behandlingsmetode. Denne metode fokuserer på nedkæmpelse af bakterielaget, også kendt som biofilm, som beskytter kræftsvulster i tyk- eller endetarmen. Ved at nedkæmpe denne beskyttende barriere søger behandlingen at gøre kræftcellerne mere modtagelige for kroppens eget immunforsvar.

Vi er meget glade for, at EPO nu har godkendt ansøgningen om patent på vores behandlingsmetode så vi kan beskytte vores produkt i et så vigtigt kommercielt område,” siger Thomas Kaas Selsø, CEO i Pharma Equity Group A/S.

Colorektal cancer er en stor global udfordring og Ifølge World Health Organistation (WHO) og The international Agency for research on cancer (IARC) blev det globale marked for colorektal cancer vurderet til USD 9,4 milliarder i 2020. Derfor er behovet for innovative behandlingsmetoder mere presserende end nogensinde.

Patentet har gyldighed indtil 2039. Med opnåelse af fuld SPC-forlængelse, vil gyldigheden være indtil 2044.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Thomas Kaas Selsø, CEO

Telefon: +45 4022 2114

E-mail: tks@pharmaequitygroup.com

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

