Nouvelle composition de l’Executive Committee d'Ageas

Aujourd’hui, Ageas a annoncé des remaniements organisationnels au sein de son Executive Committee dans le but d’aligner son modèle de gouvernance sur les ambitions stratégiques du Groupe.

Ageas renforce l’actuel Executive Committee du Groupe en y incluant l’ensemble de ses 4 segments d’activité (Europe, Asie, Belgique et Réassurance), complétés par une fonction nouvellement créée de Managing Director Business Development. Ce dernier sera responsable du développement et de la mise en œuvre de la stratégie du Groupe, ainsi que de la poursuite de l’évolution d’Ageas.

Ces changements sont mis en œuvre en vue de :

mieux refléter le profil d’entreprise en tenant compte de l’évolution de l’importance et de la taille des différentes activités du Groupe.

simplifier et améliorer l’intégration de la prise de décision au niveau de l’entreprise et de ses activités, maximisant ainsi les synergies.

se concentrer sur la stratégie, combinée avec des opportunités de développement commercial.





L’Executive Committee, chargé de la gestion quotidienne du Groupe, sera élargi à huit membres. Antonio Cano qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités mettra fin à son mandat chez Ageas à partir du 1er juin 2024.

L’Executive Committee sera composé des fonctions suivantes :

CEO et CFO : Hans De Cuyper et Wim Guilliams resteront respectivement Chief Executive Officer et Chief Financial Officer.

: Hans De Cuyper et Wim Guilliams resteront respectivement Chief Executive Officer et Chief Financial Officer. CRO : Christophe Vandeweghe, actuellement CFO d’Ageas Portugal, succèdera à Emmanuel Van Grimbergen en tant que Chief Risk Officer à partir du 1 er juin 2024. Après une carrière débutée chez ING et Deloitte, Christophe a rejoint Ageas en 2014 en tant que Head of Risk pour Continental Europe. Depuis, il a occupé diverses fonctions au sein du Groupe. En 2018, il a été transféré au Portugal pour devenir CRO de Grupo Ageas Portugal, puis CFO. Depuis avril 2023, il assume également le rôle de Chief Business Development Officer pour les activités portugaises.

: Christophe Vandeweghe, actuellement CFO d’Ageas Portugal, succèdera à Emmanuel Van Grimbergen en tant que Chief Risk Officer à partir du 1 juin 2024. Après une carrière débutée chez ING et Deloitte, Christophe a rejoint Ageas en 2014 en tant que Head of Risk pour Continental Europe. Depuis, il a occupé diverses fonctions au sein du Groupe. En 2018, il a été transféré au Portugal pour devenir CRO de Grupo Ageas Portugal, puis CFO. Depuis avril 2023, il assume également le rôle de Chief Business Development Officer pour les activités portugaises. MD Belgium : compte tenu de l’importance de la Belgique au sein du Groupe, la CEO d’AG, Heidi Delobelle rejoindra le Comité Exécutif d'Ageas en tant que Managing Director Belgium.

: compte tenu de l’importance de la Belgique au sein du Groupe, la CEO d’AG, Heidi Delobelle rejoindra le Comité Exécutif d'Ageas en tant que Managing Director Belgium. MD Europe : Ben Coumans, actuellement Group Director Strategy and M&A, remplacera Antonio Cano au poste de Managing Director Europe couvrant Ageas Portugal, Ageas UK et les joint-ventures turques.

: Ben Coumans, actuellement Group Director Strategy and M&A, remplacera Antonio Cano au poste de Managing Director Europe couvrant Ageas Portugal, Ageas UK et les joint-ventures turques. MD Asia : Filip Coremans conservera sa fonction de Managing Director Asia.

: Filip Coremans conservera sa fonction de Managing Director Asia. MD Reinsurance & Investments : compte tenu de la croissance et des ambitions des activités de réassurance au sein du Groupe, la fonction de Managing Director Reinsurance & Investments sera créée au niveau de l’Executive Committee d’Ageas. Outre la réassurance, le périmètre comprend également Real Estate, ALM et les Investments. Emmanuel Van Grimbergen, actuellement CRO et disposant d’une grande expérience en matière d’optimisation du capital pour le Groupe, occupera cette nouvelle fonction à partir du 1 er juin 2024. D'ici là, Antonio Cano continuera à remplir cette fonction. Au sein de cette nouvelle organisation, Joachim Racz en tant que CEO d'Ageas Re rapportera directement au MD Reinsurance & Investments.

compte tenu de la croissance et des ambitions des activités de réassurance au sein du Groupe, la fonction de Managing Director Reinsurance & Investments sera créée au niveau de l’Executive Committee d’Ageas. Outre la réassurance, le périmètre comprend également Real Estate, ALM et les Investments. Emmanuel Van Grimbergen, actuellement CRO et disposant d’une grande expérience en matière d’optimisation du capital pour le Groupe, occupera cette nouvelle fonction à partir du 1 juin 2024. D'ici là, Antonio Cano continuera à remplir cette fonction. Au sein de cette nouvelle organisation, Joachim Racz en tant que CEO d'Ageas Re rapportera directement au MD Reinsurance & Investments. MD Business Development : Karolien Gielen occupera le poste de Managing Director Business Development. Ce rôle englobe les départements Stratégie, M&A, Communication et CDSO Chief Development and Sustainability Office – comprenant Business Development, Technology Development and Sustainability. Karolien Gielen est actuellement Partner et Managing Director chez Boston Consulting Group et Practice Area Lead Insurance pour le système de Londres-Amsterdam-Bruxelles.







Les nouvelles nominations sont encore à approuver par la Banque Nationale de Belgique. La succession pour les nouveaux rôles de CRO et de MD Reinsurance & Investments est prévue pour le 1er juin 2024, sous réserve de l’approbation de la nomination du CRO lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 15 mai 2024. Le mandat du MD Business Development débutera le 8 avril 2024. Les autres nominations seront opérationnelles à partir du 1er mars 2024.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas « Je suis convaincu que la nouvelle organisation ainsi que la richesse d’expérience et d’expertises réunies au sein du nouvel Executive Committee, tant en interne qu’en externe de notre Groupe, aideront notre entreprise à croître, à innover et à rester pérenne pour toutes nos parties prenantes, dans un avenir proche et plus lointain. J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier Antonio Cano pour sa contribution exceptionnelle au Groupe dans ses différents rôles : au sein d’AG, en tant que Chief Operating Officer d’Ageas et, depuis 2020, en tant que MD Europe du Groupe. Je tiens à féliciter les nouveaux membres de l’Executive Committee et nous nous réjouissons d'accueillir Karolien Gielen. Son expertise en matière d’assurance au niveau international, sa vaste expérience professionnelle et ses compétences en leadership apporteront une grande valeur ajoutée à Ageas. »

