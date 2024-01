Theratechnologies reçoit une mise à jour de la FDA concernant son supplément à la licence de produit biologique pour la formulation F8 de la tésamoréline

La FDA continue d'examiner le dossier après la date butoir du Prescription Drug User Fee Act fixée au 22 janvier 2024



MONTRÉAL, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a reçu une correspondance de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis concernant son supplément à la licence de produit biologique (sBLA) pour la formulation F8 de la tésamoréline. La FDA a avisé la Société qu'elle poursuivait son l'examen du dossier au-delà de la date butoir du Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), soit le 22 janvier 2024. D'autres informations seront fournies en temps opportun.



À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

Personnes-ressources :

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

pdubuc@theratech.com

438 315-6608