Le pessimisme économique prévaut chez les dirigeants canadiens : sondage de CPA Canada

TORONTO, 23 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- S’agissant des perspectives économiques du Canada, les pessimistes sont trois fois plus nombreux que les optimistes, selon un récent sondage mené auprès de membres de CPA Canada occupant un poste de haute direction.



La moitié des personnes interrogées (50 %) dans le cadre du sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles du quatrième trimestre se déclarent pessimistes à l’égard de l’économie au cours des 12 prochains mois, contre 16 % se disant optimistes et 34 % ne penchant ni d’un côté ni de l’autre.

Une part impressionnante d’entre elles (90 %) estiment par ailleurs que les taux d’intérêt actuels ont une incidence négative sur l’économie canadienne, et 71 % affirment qu’ils nuisent à leur entreprise.

« Selon les résultats de notre sondage, que nous soyons en récession technique ou non, les dirigeants d’entreprise semblent croire que la situation économique canadienne se détériore », fait observer Rosemary McGuire, vice-présidente, Recherche, orientation et soutien, à CPA Canada.

Le sondage trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles fait état des points de vue de comptables professionnels occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Environ les trois quarts (73 %) des répondantes et répondants déclarent que l’inflation nuit aux activités de leur entreprise, et 61 % s’attendent à ce qu’il en soit ainsi pour encore au moins six mois.

« De toute évidence, l’impression que l’inflation persistante combinée aux taux d’intérêt élevés continuera de plomber les entreprises et l’économie canadienne domine dans le milieu, et contribue à assombrir les perspectives économiques globales », ajoute Rosemary McGuire.

Autres résultats du sondage :

63 % des personnes sondées prévoient une hausse du chiffre d’affaires de leur entreprise dans la prochaine année;

54 % s’attendent à une augmentation du profit dans la prochaine année;

37 % prévoient une croissance des effectifs dans la prochaine année;

47 % affirment avoir moins d’employés que nécessaire, contre 24 % indiquant en avoir plus que nécessaire;

parmi les personnes affirmant avoir moins d’employés que nécessaire, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée a été la cause la plus souvent citée (62 %).



Méthodologie

Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage mené par CPA Canada à l’aide de la plateforme Alchemer. Il fait état des points de vue qu’ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels agréés occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Les résultats du quatrième trimestre de 2023 sont le fruit d’un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 250 personnes sur les 5 653 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l’exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre d’employés. Le taux de réponse a été de 6,4 %. La marge d’erreur associée à ce type d’enquête est de ±6,2 %, au niveau de confiance de 95 %. Le calcul du taux de réponse s’effectue selon la formule suivante : Taux de réponse = Sondages remplis / (Sondages remplis + Sondages incomplets + Nombre estimatif d’autres unités admissibles dans l’échantillon). Le sondage a été mené du 28 novembre au 14 décembre 2023. Pour en savoir plus, consultez le document d’information complet.

