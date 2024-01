Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 23. januar 2024 i Investeringsforeningen Danske Invest Select

Bestyrelsen havde fremsat forslag om tilpasning vedtægternes § 4, § 6, stk. 4, § 10, stk. 2, § 12, stk. 1 og stk. 2, § 13, stk. 2, § 20, stk. 2 og § 20, stk. 8.



Tilpasningerne indfører en mulighed for at anvende en nominee-struktur, hvorigennem de underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser er registreret i en nominees bøger og ikke i foreningens register (ejerbog). Ændringerne sikrer, at også nominee’ens opgørelse af underliggende ejere af investeringsforeningsbeviser indgår ved den samlede opgørelse af investorernes ejerandele og i relation til bestemmelser om stemmebegrænsning. Tilpasningerne ændrer ikke ved de vedtægtsbestemte bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger.

Herudover var der fremsat forslag om sletning af alle henvisninger til en ”værdipapircentral”.

Generalforsamlingen godkendte alle fremsatte forslag.

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Adm. direktør