Point d’actualité sur le projet Hinkley Point C

Au cours des derniers mois, le projet Hinkley Point C a franchi une série d’étapes importantes :

le dôme sur le bâtiment réacteur de l’unité 1 a été posé le 15 décembre 2023,

le design détaillé associé à la prochaine phase de travaux électromécaniques a été finalisé,

70 % des équipements qui seront installés sur l’unité 1 sont livrés,

les générateurs de vapeur sont construits et prêts à être livrés,

les essais du système britannique d’instrumentation et de contrôle sont déjà en cours.





Pour rappel, le groupe avait indiqué le 19 mai 20221 que le démarrage de la production d’électricité était prévu en juin 2027. Le risque de report supplémentaire de la livraison des deux unités était alors évalué à 15 mois. Le coût à terminaison du projet était estimé entre 25 et 26 Mds £ 2015 2.

Une revue du projet Hinkley Point C vient d’être finalisée et conduit à la réévaluation suivante du calendrier, et du coût de la construction des deux réacteurs :

En termes de calendrier, un démarrage de la production d’électricité de l'Unité 1 vers la fin de la décennie est désormais envisagé. Plusieurs scénarios sont considérés :

Le premier scénario, autour duquel le projet est organisé, correspond à un objectif de démarrage de la production de l’Unité 1 en 2029. Ce planning repose sur une productivité cible pour les montages électromécaniques, sous-tendue par la mise en œuvre de plans d'actions en cours d'élaboration.

Un second scénario (cas de base), tenant compte des risques inhérents à la réussite de ces plans d’actions, à la montée en puissance de ces montages et au calendrier des essais, conduit à un démarrage de la production en 2030.

Enfin, compte tenu de la complexité du projet, un scénario défavorable pourrait conduire à un démarrage de la production d’électricité de l'Unité 1 en 2031, soit 12 mois supplémentaires par rapport au cas de base.





Dans les deux premiers scénarios, le coût à terminaison du projet est évalué dans une fourchette entre 31Mds£ et 34Mds£ 2015 selon les cas de figure. Le coût du Génie Civil et l’allongement de la durée de la phase électromécanique (ainsi que sa conséquence sur les autres lots) sont les deux principales causes de cette révision du coût de construction.

Dans le scénario de calendrier défavorable, le cout supplémentaire serait d’environ 1 Md£ 2015

Le projet continue de capitaliser sur le retour d’expérience de la construction des 4 autres EPR dans le monde.

Il sera une source majeure d'approvisionnement en électricité peu carbonée pour le Royaume-Uni, dont il assurera environ 7% de la consommation nationale.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3 millions de clients (1), dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

1 Cf. communiqués de presse d’EDF du 27 janvier 2021 et du 19 mai 2022.

2 En livres sterling de 2015, hors intérêts intercalaires, à un taux de change de référence du projet de 1 livre sterling = 1,23 euros.

Pièce jointe