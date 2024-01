La empresa de Realidad Virtual Virtualware ingresó 4,52 millones de euros en el 2023, un 40% más que en el año anterior

Bilbao, 24 de enero - La empresa empresa europea de Realidad Virtual Virtualware (MLVIR.PA), registró en el año 2023 ingresos totales de 4,52 millones de euros, o un 40% más que en el año anterior, apenas nueve meses después de su salida a bolsa en Euronext Access París.



Este crecimiento se atribuye principalmente a la mayor adopción de sus planes de suscripción VR as a Service (VRaaS) y a la adopción de su principal tecnología, VIROO, que generó unos ingresos de 1,3 millones de euros, lo que supone un aumento significativo del 118,26% en comparación con el año anterior.





VIROO permite a desarrolladores de todo el mundo y de cualquier tamaño generar y desplegar aplicaciones de realidad virtual de forma sencilla. Se utiliza, en este momento, por empresas de tres continentes, incluyendo grandes conglomerados globales o entidades públicas como Adif y el Ministerio de Defensa.







"En los próximos dos años, canalizaremos nuestros recursos y conocimientos para seguir posicionando VIROO como la plataforma de desarrollo de VR más extendida. Queremos garantizar que todo lo que ofrecemos a la industria se mantenga a la vanguardia de la innovación. Queremos consolidar a Virtualware a la cabeza de la realidad virtual europea", dijo Unai Extremo, CEO.





Adicionalmente, la compañía reportó los siguientes datos relevantes:





En 2023, la compañía registró una consolidación de su modelo VRaaS, que ha pasado en apenas tres años a contribuir al 35% de los ingresos anuales de la empresa.

Los servicios vinculados a VIROO, que incluyen la instalación de salas físicas de realidad virtual multiusuario y la creación de contenidos inmersivos, aportaron 2,15 millones de euros, lo que supone el 58% de este segmento.

De acuerdo con el avance de resultados del 2023 presentado hoy al mercado, el margen de beneficio bruto de la empresa para 2023 aumentó hasta el 81%, frente al 76% de 2022, lo que indica una mejora continua de la eficiencia operativa.

En el período, el EBITDA de Virtualware para 2023 fue de 355.000 euros, mostrando un crecimiento del 8,47% en comparación con el año anterior.

Tras excluir los gastos extraordinarios relacionados con la salida a bolsa, el EBITDA ajustado del ejercicio fue de 192.000 euros. Esto representa una recuperación sustancial desde los 293.000 euros negativos de 2022.

Los gastos salariales de la empresa, incluidas las asignaciones extraordinarias de acciones a los empleados relacionadas con la propia salida a bolsa, ascendieron a 3,06 millones de euros, lo que refleja un crecimiento interanual del 25,08%.

Este aumento de los gastos salariales se debe a un incremento del 12% derivado de los aumentos salariales y la ampliación de plantilla y a un aumento del 13% atribuido a la remuneración de las acciones de los empleados vinculada al listing.

En el periodo, la deuda de la empresa se redujo en aproximadamente 400.000 euros, situando la deuda neta en 1,3 millones de euros. Esto significa una reducción del 23% en comparación con los niveles del 2022.





En 2023, Virtualware firmó contratos por valor de 5,6 millones de euros, de los que el 43% procedían de Norteamérica (EE.UU. y Canadá), el 33% de EMEA (principalmente España) y el 24% de Latinoamérica, sobre todo El Salvador.



Virtualware fue fundada en el 2004, cotiza en París y tiene oficinas en Toronto



Con sede en Bilbao y oficinas en Toronto, Virtualware es una de las empresas pioneras en el campo de la realidad virtual europea.



Todo su trabajo está enfocado a desarrollar tecnologías de realidad virtual orientadas a la industria, la educación, y a sectores críticos como la energía, el transporte y la defensa.



Fundada en el año 2004, la empresa fue reconocida en el 2021 como la empresa de realidad virtual más innovadora del mundo en los VR Awards.



Su tecnología VIROO es una de las primeras tecnologías SaaS a nivel mundial adaptadas al campo de la realidad virtual, y se utiliza ya por compañías de tres continentes.



Precisamente, su enfoque estratégico de Virtualware para el próximo año se centra en la expansión de VIROO a nivel mundial, la mejora de las ofertas VRaaS, la promoción de la sostenibilidad y el impacto social, y la atracción de los mejores talentos de la industria para mantener su liderazgo en el mercado de la realidad virtual en evolución.



Su cartera de clientes incluye a grandes conglomerados GE Hitachi Nuclear Energy, Ontario Power Generation, Petronas, Iberdrola, Alstom, Guardian Glass, Gestamp, Danone, Johnson & Johnson, Biogen, Bayer, ADIF, el Ministerio de Defensa español, el cluster de la automoción de Canadá Invest WindsorEssex, la Universidad McMaster, la Universidad de El Salvador y la Universidad EAN.



La empresa salió a bolsa en Euronext Access París en abril de 2023, donde sus acciones cotizan actualmente a 7,50 euros la acción bajo el ticker MLVIR y una valoración cercana a los 34 millones de euros.





INFORME DE RESULTADOS:



https://www.virtualwareco.com/wp-content/uploads/2024/01/240124__Virtualware_announces_2023_results.pdf





VIRTUALWARE EN EURONEXT



https://live.euronext.com/en/product/equities/ES0105704003-XMLI



Safe Harbor

