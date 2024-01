Worldline 20240124 - Communiqué - mise à jour de l'actionnariat

Communiqué de presse

Actionnariat mis à jour

au vu de franchissements de seuils statutaires

La Défense, 24 janvier 2024 – Worldline [Euronext: WLN] met à jour l’information relative à son actionnariat.

Worldline a mis à jour l’information relative à son actionnariat sur la base de notifications de franchissements de seuils statutaires et déclarations légales reçues depuis le 1er juillet 2023.

Cette mise à jour peut être consultée sur le site internet de la Société, à l’adresse suivante : worldline.com à la rubrique Actions de la section Investisseurs.

PROCHAINS EVENEMENTS

28 février 2024 Résultats annuels 2023





