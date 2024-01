Nokia Oyj

Nokian hallitus hyväksyi Nokian pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman 2024–2026 ja henkilöstön osakesäästöohjelman 2024–2026

Espoo – Nokian hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman sekä työntekijöille tarjottavan osakesäästöohjelman, joiden perusteella voidaan myöntää osakepalkkioita 31.12.2026 saakka.

Osakepalkkio-ohjelma vuosille 2024–2026

Nokia pyrkii tunnistamaan, palkitsemaan ja sitouttamaan lahjakkaimpia työntekijöitään. Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman tarkoitus on tehokkaasti edistää Nokian arvonmuodostusta ja vakautta pitkällä aikavälillä sekä yhdenmukaistaa ylimmän johdon ja työntekijöiden edut osakkeenomistajien etujen kanssa. Nokian pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma vuosille 2024–2026 on avainasemassa näiden tavoitteiden tukemisessa. Palkkio-ohjelman perusteella yhtiö voi myöntää osakepalkkioihin oikeutetulle ylimmälle johdolle ja muille työntekijöille sekä tulosperusteisia osakepalkkioita että ehdollisia osakepalkkioita.

Osakepalkkio-ohjelman perusteella palkkioita voidaan myöntää ohjelman hyväksymisestä 31.12.2026 saakka. Palkkioihin voidaan soveltaa suorituskriteereitä ja niihin voidaan liittää enintään 36 kuukauden suoritus- ja/tai sitouttamiskausia palkkion tyypistä riippuen. Näin ollen viimeisten ohjelman nojalla myönnettävien osakepalkkioiden sitouttamiskausi päättyisi vuoden 2029 lopussa. Hallitus asettaa vuosittain tulosperusteisten osakepalkkioiden suorituskriteerit sekä valittujen kriteerien painotukset ja tavoitteet varmistaakseen, että ne tukevat Nokian pitkän aikavälin liiketoimintastrategiaa ja taloudellista menestystä. Lisätietoja osakepalkkio-ohjelman vuosittaisesta toimeenpanosta on saatavilla yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivustolla.

Osakepalkkio-ohjelman perusteella vuosina 2024, 2025 ja 2026 myönnettyjen palkkio-oikeuksien perusteella voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 350 miljoonaa Nokian osaketta. Ennen Nokian osakkeiden maksamista palkkionsaajille, tulosperusteisiin tai ehdollisiin osakepalkkioihin ei liity osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, kuten äänioikeutta tai oikeutta osinkoon. Mikäli ohjelmaan osallistuvan henkilön työsuhde Nokiaan päättyy ennen palkkion tai sen osan erääntymistä, henkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu maksuun ohjelman nojalla.

Osakesäästöohjelma vuosille 2024–2026

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on kannustaa Nokian työntekijöitä omistamaan yhtiön osakkeita, mikä lisää sitoutumista yhtiöön ja omistajuuden tunnetta. Vuosien 2024–2026 osakesäästöohjelman perusteella, hallituksen päättäessä kunkin vuosittaisen ohjelmakauden aloittamisesta, ohjelmaan oikeutetuille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ohjata osa verojen jälkeisestä kuukausipalkastaan Nokian osakkeiden ostoon markkinahintaan vuosineljänneksittäin ennalta määrättyinä päivinä soveltuvan ohjelmakauden aikana. Nokia antaa kullekin vuosittaiseen ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan soveltuvan ohjelmakauden lopussa. Lisäksi hallitus voi päättää tarjota osallistujille ilmaisia osakkeita hallituksen määrittämien osallistumiseen liittyvien ehtojen mukaisesti.

Osakesäästöohjelman perusteella vuosina 2024, 2025 ja 2026 aloitettavat vuosittaiset ohjelmat voivat johtaa yhteensä enintään 45 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen palkkiona. Osakkeenomistajan oikeudet markkinoilta hankittuihin osakkeisiin kuuluvat välittömästi ohjelmaan osallistuville työntekijöille. Ennen Nokian palkkio-osakkeiden maksamista työntekijöille, niihin ei liity osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia kuten äänioikeutta tai oikeutta osinkoon.

Laimennusvaikutus

Nokian voimassa olevien aiempien osakepalkkio-ohjelmien perusteella myönnettyjen palkkio-oikeuksien nojalla maksettavat osakkeet edustivat 31.12.2023 enimmillään noin 2,40 prosenttia Nokian liikkeeseen lasketuista osakkeista (pois lukien Nokia-konsernin hallussa olevat omat osakkeet), olettaen, että kaikki erääntymättömät tulosperusteiset palkkio-osakkeet maksettaisiin enimmäismääräisenä. Tämä edustaa annettavien osakkeiden nettomäärää sen jälkeen, kun arvioidut verot on vähennetty palkkion kokonaisarvosta.

Uuden osakepalkkio-ohjelman ja osakesäästöohjelman nojalla vuosina 2024, 2025 ja 2026 myönnettävien palkkio-oikeuksien perusteella mahdollisesti maksettavien osakkeiden nettomäärän lisäksi Nokian voimassa olevien aiempien osakepalkkiojärjestelmien vuotuinen laimennusvaikutus yhteensä, ohjelmien enimmäissuorituksella, ei ylitä viittä prosenttia Nokian tämän hetkisestä liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrästä (pois lukien Nokia-konsernin hallussa olevat omat osakkeet).

Lisätietoja:

