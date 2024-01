Tryg A/S – Årsrapport 2023

Trygs bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2023.

Tryg rapporterede for 2023 et insurance service resultat på 6.399 mio. DKK (6.292 mio. DKK1) og en combined ratio på 82,8 (83,2). Resultatet er positivt påvirket af en underliggende forbedring, pæn vækst på 4,8% i lokal valuta, realiserede synergier for 711 mio. DKK (406 mio. DKK) fra RSA Skandinavien transaktionen samt et betydeligt højere renteniveau, mens et højt niveau af vejrskader og svækkede svenske og norske valutaer påvirkede resultatet negativt. Investeringsresultatet udgjorde 631 mio. DKK. og var primært påvirket af positive afkast på aktier og rentebærende aktiver. Resultat før skat udgjorde 5.029 mio. DKK og 3.851 mio. DKK efter skat. Udbyttet for kvartalet udgør 1,85 DKK per aktie, hvilket bringer det samlede udbytte op på 7,40 DKK per aktie for hele året og understøtter TryghedsGruppens medlemsbonus. Tryg påbegyndte et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. DKK i forlængelse af resultatet for 3. kvartal 2023. Solvensratioen udgjorde 197, hvilket er et solidt niveau i en volatil tid.

Finansielle højdepunkter 2023

Insurance revenue vækst udgjorde 4,8% i lokal valuta

Insurance service resultat udgjorde 6.399 mio. DKK

Combined ratio udgjorde 82,8 (83,2)

Omkostningsprocenten udgjorde 13,4 (13,6)

Samlet investeringsafkast udgjorde 631 mio. DKK

Resultat før skat udgjorde 5.029

Udbytte for helåret udgjorde 7,40 DKK per aktie og solvensratio var på 197

Finansielle højdepunkter 4. kvartal 2023

Insurance revenue vækst udgjorde 6,3% (4,0%) i lokal valuta

Insurance service resultat udgjorde 1.654 mio. DKK (1.472 mio. DKK)

Combined ratio udgjorde 82,4 (84,0)

Underliggende erstatningsprocent forbedret med 0,5 pp. for Tryg gruppen

Omkostningsprocent udgjorde 13,5 (13,8)

Samlet investeringsafkast udgjorde 146 mio. DKK (549 mio. DKK)

Resultat før skat udgjorde 1.389 mio. DKK (1.377 mio. DKK)

Udbytte for 4. kvartal udgør 1,85 DKK per aktie

Kundemål og højdepunkter 4. kvartal 2022

Kundetilfredshedsscore på 86 85)

For 8. år i træk udbetaltes bonus til TryghedsGruppens medlemmer. Bonussen er på omkring 950 mio. DKK DKK, svarende til 6% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer i 2022

Koncernchef Johan Kirstein Brammer udtaler:

På trods af et udfordrende år fortsatte den positive udvikling for Trygs kerneforretning med en vækst i insurance revenue på 4,8%. Den positive vækst var primært drevet af prisjusteringer i Privat- og Erhvervsforretningen. På trods af fortsat høj inflation i hovedparten af 2023 og et meget stort omfang af vejrskader på alle vores markeder leverer vi et insurance service resultat på 6.399 mio. DKK. Et resultat som er understøttet af en positiv udvikling i vores kerneforretning.

Et af fokusområderne i vores strategi for 2024 har været at reducere industriforretningens eksponering i forhold til forsikring af Ansvar i USA og forsikring af Property udenfor Norden, og jeg er tilfreds med, at vi allerede i 2023 er nået i mål med dette. Dette initiativ vil forbedre lønsomheden og reducere udsvingene i resultatet for gruppen.

Vi gennemførte i 2023 en række strategiske og operationelle ændringer med det formål at styrke vores konkurrencemæssige position i en periode med udfordrede makroøkonomiske forhold og gøre organisationen klar til en ny strategiperiode. Ændringerne og understreger bekræfter samtidig vores løfte om at levere på vores finansielle mål for 2024. . Vi fortsatte med at kapitalisere på vores størrelse og realiserede synergier fra RSA-integrationen hurtigere end forventet, vi sammenlagde vores erhvervs- og industriområder i Danmark og Norge, og tilpassede organisationsstrukturen i vores forretning, Trygg-Hansa, så den afspejler den organisering, Tryg-koncernen har i sine øvrige markeder.

Året 2023 var historisk i forhold til de mange vejrrelaterede begivenheder vi oplevede på alle vores primære geografiske markeder. Jer er stolt over, at vi var i stand til hurtigt at servicere og hjælpe vores kunder i forbindelse med disse begivenheder og at vores dedikerede medarbejdere lykkedes med at forbedre og fastholde et meget højt niveau af kundetilfredshed på trods af ekstraordinære mange skader.

Endelig er jeg glad for at vi betaler et udbytte for 2023 på 7,40 DKK per aktie og at Tryg påbegyndte et nyt tilbagekøbsprogram på 1 mia. DKK i forlængelse af resultatet for 3. kvartal 2023.

Telekonference

Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Johan Kirstein Brammer, koncernfinansdirektør Allan Kragh Thaysen, koncertekniskdirektør Mikael Kärsten og Head of Investor Relations Gianandrea Roberti vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Telekonference detaljer:

Danske deltagere: +45 78 76 84 90

UK deltagere: +44 (0) 203 769 6819

US deltagere: +1 646 787 0157

PIN: 560768

Årsmaterialet vil kunne downloades på www.tryg.com/downloads-2023 kort efter offentliggørelsestidspunktet.









1 Forsikringstekniske tal i parentes for 2022 er proforma og indeholdende proforma tal for 1. kvartal 2022







Vedhæftet fil