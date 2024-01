Kutsu verkkolähetykseen UPM:n tilinpäätöstiedotteesta 2023

(UPM, Helsinki, 25.1.2024 klo 10.00) – UPM julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen torstaina 1.2.2024 klo 9.30–10.00. Julkaisun jälkeen tulostiedotteet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi.



Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu verkkolähetys ja puhelinkonferenssi alkavat klo 13.15. UPM:n tilinpäätöstä esittelevät englanniksi toimitusjohtaja Massimo Reynaudo sekä talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen. Lähetystä voi seurata UPM:n verkkosivuilla.

Kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tapahtuu tästä linkistä. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan konferenssiin. Kysymysten esittäminen tapahtuu näppäilemällä puhelimeen *5, jolloin kysyjä liittyy operaattorin jonoon.

Verkkolähetyksen tallenne on katsottavissa 12 kuukauden ajan UPM:n verkkosivuilla.

Lisätietoja antavat:

UPM, Sijoittajasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 020 415 0033

ir@upm.com

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9–16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

