Herlev 26 januar 2024

Selskabsmeddelelse 4/2024

Scandinavian Investment Group A/S

Lyskær 8A

2730 Herlev

Tlf. 28 126609

Email. mh@sca-inv-group.dk

Hjemmeside:www.sca-inv-group.dk

CVR: 34 41 19 13

RESULTAT AF AKTIETILBAGEKØB:

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 2/2024, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af maksimalt DKK 5 mio. i perioden 9 januar 2024 – 9 februar 2024, begge dage inklusive.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 22 januar – 26 januar 2024.

Dato Tid Kurs Antal DKK Tidligere købt i programmet 185.823 533.024 22.01.2024 12:26:22 2,90 7.300 21.170,00 22.01.2024 12:26:22 2,90 6.000 17.400,00 22.01.2024 14:45:12 2,88 10.000 28.800,00 22.01.2024 15:51:01 2,98 10.989 32.747,22 22.01.2024 16:06:30 2,98 10.000 29.800,00 22.01.2024 16:06:30 2,97 10.375 30.813,75 23.01.2024 10:54:26 2,97 4.015 11.924,55 23.01.2024 10:54:26 2,96 4.804 14.219,84 23.01.2024 11:36:52 2,93 2.335 6.841,55 23.01.2024 14:46:41 2,94 2.676 7.867,44 23.01.2024 16:53:54 2,97 10.797 32.067,09 24.01.2024 10:27:38 2,94 3.931 11.557,14 24.01.2024 11:56:38 2,94 1.000 2.940,00 24.01.2024 13:26:09 2,94 500 1.470,00 24.01.2024 13:45:41 2,94 250 735,00 24.01.2024 14:16:02 2,94 5000 14.700,00 25.01.2024 11:25:23 2,98 8.876 26.450,48 25.01.2024 12:06:45 2,98 10.906 32.499,88 26.01.2024 10.46.34 2,99 14.382 43.002,18 26.01.2024 16.24.47 2,99 10.952 32.746,48 I alt i denne periode 135.088 370.194,63 I alt i dette program 320.911 903.218,63





























































Selskabet ejer pr. dags dato totalt 5.174.974 egne aktier svarende til 9,66 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 53.566.497 aktier, inklusive egne aktier.

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedhæftet fil