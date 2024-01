EGIDE : chiffre d'affaires annuel 2023

Communiqué de presse

Bollène, 29 janvier 2024– 19 :30 (CET)

Chiffre d’affaires 2023





Hausse du chiffre d’affaires 2023 : 36,75M€ (+8,7 %) Perspectives 2024 : chiffre d’affaires consolidé stable



Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé 2023.

1. Croissance de 8,7% du chiffre d’affaires consolidé 2023 à 36,75M€





Le chiffre d’affaires consolidé 2023 du Groupe Egide s’établit à 36,75M€ en hausse de 8,7% par rapport à 2022. Cette hausse est donc supérieure à la hausse du chiffre d’affaires en 2022 qui s’élevait à 4%.

La parité Euro/Dollar est défavorable puisqu’à dollar constant le chiffre d’affaires 2023 aurait été supérieur de 0,5M€ à 37,26M€.

Cette hausse de 2,9M€ du chiffre d’affaires annuel provient d’Egide SA (+2M€, soit +13%) et Egide USA (+2M€, soit +21%) diminuée par Santier (-1,1M€, soit -13%).

Après un premier semestre 2023 dynamique à 19,2M€ (+20%), le second semestre est en retrait à 17,6M€ et reste stable par rapport au second semestre 2022 qui s’élevait à 17,8M€. Ce ralentissement au second semestre provient des deux filiales américaines.

Les ventes des filiales américaines en 2023 représentent 53% des ventes du groupe (contre 54% en 2022).

En million d’euros 2023* 2022 Var. Var. à base C.** M€ % CA M€ % CA M€ % CA M€ % CA Egide SA 17,50 48% 15,46 46% 2,04 13% 2,04 13% Egide USA 11,63 32% 9,62 28% 2,01 21% 2,32 24% Santier 7,62 21% 8,73 26% -1,11 -13% -0,91 -10% Groupe 36,75 100% 33,81 100% 2,94 8,7% 3,45 10,2% * non audité

** Variation à base comparable (A taux de change constant)

Egide SA a connu une nouvelle année favorable, en croissance de 13%. Cette croissance s’explique principalement par le renforcement de sa position de leader sur le marché de l’imagerie, en Europe et au Moyen-Orient.

a connu une nouvelle année favorable, en croissance de 13%. Cette croissance s’explique principalement par le renforcement de sa position de leader sur le marché de l’imagerie, en Europe et au Moyen-Orient. Egide USA a également enregistré une croissance annuelle de 21%, notamment grâce à l’augmentation de ventes chez deux gros clients, l’un dans l’imagerie thermique et le second dans les boîtiers de puissance.

a également enregistré une croissance annuelle de 21%, notamment grâce à l’augmentation de ventes chez deux gros clients, l’un dans l’imagerie thermique et le second dans les boîtiers de puissance. Santier est en baisse de 13%. Ce retrait est dû à la fin de vie d’un produit médical chez un client, ainsi qu’à une baisse de la demande sur le secteur du Thermal management.





Répartition par application

Tous les segments de marché d'Egide sont en croissance, à l'exception de l'hyperfréquence. L'imagerie thermique est le segment de marché qui connaît la croissance la plus forte, avec une contribution de 3,2 millions d'euros au chiffre d’affaires du Groupe.

En million d’euros 2023* 2022 Var. M€ % CA M€ % CA M€ % CA Imagerie Thermique 15,02 41% 11,85 35% 3,17 27% Puissance 7,74 21% 6,97 21% 0,77 11% Optronique 5,52 15% 4,63 14% 0,89 19% Hyperfréquence 5,03 14% 6,16 18% -1,13 -18% Autres 3,44 9% 4,20 12% -0,76 -18% Groupe 36,75 100% 33,81 100% 2,94 9% * non audité

Imagerie Thermique : est en très forte croissance (+3,2 M€ soit +27%). Cette hausse est faite pour les 2/3 par Egide SA et pour 1/3 par Egide USA. Egide renforce ainsi sur les deux continents sa position de leader sur le segment de l’imagerie thermique dans le secteur de la Défense.

est en très forte croissance (+3,2 M€ soit +27%). Cette hausse est faite pour les 2/3 par Egide SA et pour 1/3 par Egide USA. Egide renforce ainsi sur les deux continents sa position de leader sur le segment de l’imagerie thermique dans le secteur de la Défense. Puissance : la croissance de 0,8M€ (+11%), provient d’Egide USA grâce au développement de son activité avec son premier client.

la croissance de 0,8M€ (+11%), provient d’Egide USA grâce au développement de son activité avec son premier client. Hyperfréquence : la baisse de 1,1M€ (soit 18%) provient de différents clients tant aux Etats Unis qu’en France.





Répartition par zone géographique

L'Amérique du Nord et l'Europe ont tiré la croissance du chiffre d'affaires d'Egide en 2023. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a augmenté de 15 %, porté par l'essor de l'industrie militaire. En Europe, le chiffre d'affaires a augmenté de 16 %.

Au total, le Groupe Egide réalise désormais la moitié de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, contre 48 % en 2022.

En million d’euros 2023* 2022 Var. M€ % CA M€ % CA M€ % CA Amérique du Nord 18,54 50% 16,08 48% 2,46 15% Europe 10,40 28% 8,98 27% 1,42 16% Asie et reste du monde 7,81 21% 8,75 26% -0,94 -11% Groupe 36,75 100% 33,81 100% 2,94 9% * non audité

2. PERSPECTIVES 2024





En 2024, le groupe Egide prévoit de maintenir son chiffre d'affaires consolidé à l’identique.

La croissance des activités de Santier et d'Egide USA, notamment grâce à de nouveaux contrats pour des batteries thermiques pour le militaire américain, devrait compenser la baisse attendue des activités d'Egide SA, due à des facteurs géopolitiques.

CALENDRIER FINANCIER

PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS 2023 26 avril 2024

REUNION SFAF – RESULTATS ANNUELS 26 avril 2024

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023 10 mai 2024

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 27 juin 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2024 16 juillet 2024

PUBLICATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 22 octobre 2024

CONTACTS

EGIDE – Philippe Bringuier – Directeur Général & Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

Pièce jointe