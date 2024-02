Lleida.net Refuerza Colaboración con Ibercaja en la Gestión de Notificaciones de Saldos Deudores (BME:LLN, EPA:ALLLN)

Madrid, 31 de enero- La tecnológica española Lleida.net (BME:LLN; EPA:ALLLN), líder en servicios de notificación y contratación electrónica certificada, ha firmado un acuerdo para ampliar su contrato con Ibercaja para la gestión de notificaciones de saldos deudores en tarjetas, cuentas y préstamos.



Esta ampliación, que comenzó a ejecutarse en diciembre, marca un paso significativo en la estrategia de digitalización de la entidad y consolida aún más la posición de Lleida.net en el sector bancario. El contrato, que tiene duración indefinida, se puso en marcha originalmente en el mes de junio del 2020, con las comunicaciones fehacientes relativas a cuentas y se ha ampliado actualmente los préstamos y tarjetas.

Desde entonces, Ibercaja utiliza los sistemas de certificación por mensajes de texto patentados por Lleida.net para notificar de forma automática a sus clientes los saldos negativos en cuenta, facilitando la interacción de la entidad con sus clientes, generando las pruebas de las comunicaciones realizadas y minimizando los riesgos asociados al fraude online.

Los procesos de certificación de Lleida.net son especialmente útiles para el sector bancario, ya que generan de forma inmediata y automática las pruebas necesarias de la notificación de los saldos deudores, y que así se pueda proceder a solucionar estos, de forma más eficiente, con la máxima garantía de integridad a lo largo de los 5 años de custodia de las evidencias.

Desde la pandemia, uno de los sectores que más rápido adaptó sus sistemas de notificación electrónica certificada es la banca, que se encuentra en pleno proceso de transformación digital y en la búsqueda de soluciones adecuadas para optimizar sus procesos y mejorar costes.

Ibercaja es uno de los grandes grupos bancarios españoles, cuenta con 2 millones de clientes en todo el país, 893 oficinas, 4.914 empleados y un volumen de actividad de 97.909 millones de euros. Dispone de un grupo financiero propio (fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro y riesgo) y tiene la firme vocación de ayudar y aportar valor a sus clientes. La profesionalidad, la cercanía y el compromiso social y territorial son algunos de los rasgos diferenciales de la Entidad. Ibercaja tiene un firme compromiso con la sostenibilidad y la integra en su actividad financiera, acompañando a sus clientes con productos y servicios sostenibles, asumiendo el compromiso de ser neutros en Carbono en 2050, e incorporando los factores ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de los riesgos.

Lleida.net, fundada en 1995, es uno de los líderes en la industria de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas. La empresa acumula un total de 305 patentes en más de 60 países por sus innovaciones en el campo de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas.



La compañía cotiza en varias bolsas de valores, entre ellas BME Growth en Madrid desde 2015, Euronext Growth en París desde 2018 y OTCQX en Nueva York desde 2020.

