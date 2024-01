Lleida.net renforce sa collaboration avec Ibercaja dans la gestion des notifications de solde débiteur

Madrid, 31 janvier - L'entreprise technologique espagnole Lleida.net, leader dans les services certifiés de contrats et de notifications électroniques, a signé un accord pour étendre son contrat avec Ibercaja pour la gestion des notifications de solde débiteur sur les cartes, les comptes et les prêts.



Cette prolongation, qui a commencé à être mise en œuvre en décembre, marque une étape importante dans la stratégie de numérisation de la banque et consolide la position de Lleida.net dans le secteur bancaire. Le contrat, à durée indéterminée, a été initialement lancé en juin 2020, avec des communications fiables concernant les comptes, et a maintenant été étendu aux prêts et aux cartes.

Depuis lors, Ibercaja utilise les systèmes de certification de messages textuels exclusifs de Lleida.net pour notifier automatiquement à ses clients les soldes négatifs de leurs comptes, facilitant ainsi l'interaction de la banque avec ses clients, générant des preuves des communications effectuées et minimisant les risques associés à la fraude en ligne.

Les processus de certification de Lleida.net sont particulièrement utiles pour le secteur bancaire, car ils génèrent immédiatement et automatiquement les preuves nécessaires de la notification des soldes débiteurs, de sorte que ceux-ci peuvent être résolus plus efficacement, avec la garantie maximale d'intégrité tout au long des 5 années de conservation de la preuve.

Depuis la pandémie, l'un des secteurs qui a été le plus rapide à adapter ses systèmes de notification électronique certifiés est le secteur bancaire, qui est en plein processus de transformation numérique et à la recherche de solutions adéquates pour optimiser ses processus et réduire ses coûts.

Ibercaja est l'un des plus grands groupes bancaires espagnols, avec 2 millions de clients dans tout le pays, 893 agences, 4 914 employés et un chiffre d'affaires de 97 909 millions d'euros. Il possède son propre groupe financier (fonds communs de placement, plans de retraite, assurance épargne et risque) et s'engage fermement à aider ses clients et à leur apporter de la valeur ajoutée. Le professionnalisme, la proximité et l'engagement social et territorial sont quelques-uns des traits distinctifs de l'institution. Ibercaja est fermement engagée dans la durabilité et l'intègre dans son activité financière, en accompagnant ses clients avec des produits et services durables, en assumant l'engagement d'être neutre en carbone d'ici 2050, et en incorporant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion des risques.

Lleida.net, fondée en 1995, est l'un des leaders de l'industrie certifiée de la signature électronique, de la notification électronique et de l'approvisionnement électronique. L'entreprise a accumulé un total de 305 brevets dans plus de 60 pays pour ses innovations dans le domaine de la signature électronique certifiée, de la notification électronique et de l'approvisionnement électronique.

L'entreprise est cotée sur plusieurs places boursières, notamment BME Growth à Madrid depuis 2015, Euronext Growth à Paris depuis 2018 et OTCQX à New York depuis 2020.

