Kruiisilaeva Isabelle müük

AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Hansalink Ltd on allkirjastanud ostu-müügilepingu Küprose ettevõttega Notamare Shipping Company Limited kruiisilaeva Isabelle müügiks. Notamare Shipping Company Limited kuulub Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group Ltd kontserni, kellele kruiisilaev Isabelle on välja prahitud alates 1. juulist 2023. Prahtimisleping sõlmiti võimalusega laev välja osta.

Kruiisilaeva müük avaldab positiivset mõju AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandustulemustele.

