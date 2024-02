Teavitus seotud isikutega sõlmitud tehingu kohta

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitab käesolevaga investoreid järgnevast seotud isikutega sõlmitud tehingust.

Saaremere Kala AS ning PRFoodsi aktsionär, Amber Trust II S.C.A., SICAR (edaspidi „ATII“), on sõlminud nõude loovutamise ja laenulepingu kuupäevaga 31.01.2024, mille alusel ATII loovutab oma laenunõude Redstorm OÜ vastu põhiosa summas EUR 250 000 nominaalväärtuse vastu, ning vastavat maksekohustust koheldakse laenuna intressimääraga 8,0% aastas ja tasumistähtajaga 31.12.2024. Laen on antud tagatiseta. Tehingu eesmärgiks on vastav nõu tasaarveldada Saare Kala Tootmine OÜ kohustustega Redstorm OÜ ees.

Kuna ATII omab PRFoods-is olulist osalust ja ATII juhtorganite liikmed Lauri Kustaa Äimä ja Harvey Sawikin on PRFoods-i nõukogu liikmed, kvalifitseerub ülalpool nimetatud tehing tehinguks seotud isikutega ja ei ole Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi mõistes oluline tehing.

Kristjan Kotkas

Juhatuse liige