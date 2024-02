Ressources Cerro de Pasco restructure les dettes de Santander

MONTRÉAL, 01 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE:CDPR) (OTCPK : GPPRF) (FRA : N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») annonce qu’elle a mis en place des mesures pour renforcer son bilan consolidé en restructurant les passifs (le « Plan de restructuration ») de sa filiale en propriété exclusive Cerro de Pasco Subsidiaria del Perú SAC, propriétaire de la mine Santander (« Santander »). Santander continue à opérer de manière sûre et fiable en mode d’entretien et de maintenance.



Dans le cadre du plan de restructuration, Santander a demandé l’ouverture d’une procédure de restructuration préventive auprès de l’Institut national péruvien pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (« INDECOPI »). Suite à un examen par l’INDECOPI, Santander a obtenu un cadre et un délai formel pour parvenir à des accords efficaces avec des créanciers reconnus, afin d’assurer la continuité des opérations à long terme.

La Société reste optimiste quant à ses perspectives à long terme alors qu’elle stabilise ses activités à la suite d’une baisse significative du prix du zinc et d’une diminution de la teneur du minerai traité sur l'ancien gisement El Magistral de Santander.

Le plan de restructuration permettra à la filiale Santander de la Société de restructurer les dettes envers les fournisseurs de manière contrôlée et ordonnée et de compléter tout financement potentiel du projet Pipe à plus haute teneur de Santander.

Les prochaines étapes officielles comprennent un audit détaillé de la liste des créanciers par l’INDECOPI, à la suite duquel Santander soumettra un plan de restructuration. Une fois approuvée, la procédure de restructuration préventive prendra fin et le plan de restructuration prendra effet conformément à cette procédure.

Guy Goulet, chef de la direction : « Il s’agit également d’un bon moment pour définir les conditions et envisager un nouveau départ très prometteur pour Santander. Santander jouit d’une situation unique, avec des titres miniers dans l’une des zones minéralisées les plus prometteuses du Pérou. Le projet Pipe est prêt à être mis en œuvre et nous avons réalisé un audit préalable approfondi avec plusieurs prêteurs potentiels. Le cadre réglementaire péruvien est très efficace pour toutes les parties dans des circonstances comme les nôtres et nous permettra de revenir à une nouvelle ère d’opérations rentables à Santander dans un délai raisonnable. Entre-temps, le projet de traitement des résidus de Quiulacocha progresse également de manière satisfaisante, en suivant sa propre voie. »

Prolongation de l'échéance de la débenture convertible

La Société annonce également la signature d'un accord d'investissement modifié et mis à jour avec Riverfort Global Opportunities PCC LTD, en vertu duquel les parties ont convenu de reporter la date d'échéance de la débenture convertible en circulation, d'un montant de 1 641 215,94 $, au 1er juillet 2024. Sous réserve de l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes, la Société émettra 5 000 000 bons de souscription d'actions ordinaires à Riverfort. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur de souscrire une action de la Société au prix de 0,15 $ pour une période de deux ans.

À propos de la Société et de Santander

Ressources Cerro de Pasco est une société minière dont l’objectif est de devenir le prochain producteur de niveau intermédiaire au Pérou. CDPR se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire. CDPR se concentre également sur l’exploitation minière, le développement et l’exploration de la mine Santander, qu’elle détient à 100 % et qui couvre 6 000 hectares dans le corridor de skarn Antamina-Yauricocha, situé à 215 km de Lima et qui présente un grand potentiel. CDPR s’est fondée sur des objectifs clairs, à savoir engendrer une durabilité économique à long terme et des avantages pour la population locale, d’un point de vue économique, social et sanitaire.

