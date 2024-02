Les offres cloud d'automatisation des processus financiers Quadient sont recommandées par Sage

Les solutions d’automatisation des comptes clients et fournisseurs Quadient s’intègrent désormais à Sage Intacct pour fournir des analyses prédictives et des informations pertinentes aux équipes financières d’Amérique du Nord et Europe





Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée annonce aujourd'hui que ses offres cloud d'automatisation des comptes clients (AR) et les comptes fournisseurs (AP) sont reconnues « Solutions recommandées » par Sage, le leader des solutions de gestion pour la comptabilité, la finance, les ressources humaines et la paie pour les petites et moyennes entreprises.



Sage a accordé à Quadient le statut Tech Partner Plus, et recommande Quadient AR et Quadient AP aux clients et partenaires de Sage Intacct qui souhaitent automatiser et optimiser les processus order-to-cash (du cycle client) et procure-to-pay (du cycle fournisseur). Sage Intacct permet aux entreprises à se développer dans le monde digital d’aujourd'hui, grâce à des solutions cloud natives, reconnues dans les domaines de la comptabilité, de la planification, de l'analyse et de la paie. La puissante plateforme cloud offre une vision multidimensionnelle approfondie et une automatisation alimentée par l'IA. Sage offre aux entreprises plus d’agilité organisationnelle, ce qui conduit à une amélioration de leur rentabilité et à une meilleure satisfaction client.

« Chez Sage, notre objectif est de fournir aux entreprises des solutions innovantes qui évoluent à leur rythme, et la collaboration avec Quadient s’aligne parfaitement avec cet objectif », a déclaré Chip Mahan, Directeur Fintech, Paiements & Banque chez Sage. « Sage et Quadient entretiennent une relation de longue date, et nous sommes ravis de la renforcer et de poursuivre l'intégration de ses solutions. Le label Tech Partner Plus indique à nos clients que nous avons évalué ces fournisseurs en termes d'innovation, de capacité à évoluer, de facilité d'utilisation et de service ».

Les utilisateurs de Sage Intacct peuvent désormais bénéficier des capacités d'intelligence artificielle et machine learning de Quadient, telles que la prédiction du comportement de paiement des clients, la prévision des flux de trésorerie et l’accès à des aperçus intelligents, y compris des graphiques de données en temps réel via un portail unifié. Dans le domaine de l’automatisation des comptes clients, les utilisateurs ont une vision plus complète de leurs finances grâce à l'analyse prédictive, y compris la combinaison des commandes clients avec une capacité intégrée de vérification instantanée de la solvabilité alimentée par l'intelligence artificielle. Pour les équipes de comptabilité fournisseurs, l'intégration avec Quadient AP permet de gérer les factures, les paiements, les bons de commande et les dépenses dans un même système, ce qui se traduit par une réduction de 83 % des saisies de données grâce aux capacités de reconnaissance optique des caractères, et par une approbation des factures jusqu'à 9 fois plus rapide.

« Quadient établit des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques tels que Sage afin d'offrir une intégration transparente de notre plateforme cloud d'automatisation des processus avec les environnements applicatifs existants », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Quadient est idéalement positionnée pour proposer aux petites et moyennes entreprises les avantages d'une automatisation avancée et intelligente des comptes fournisseurs et des comptes clients, grâce à un modèle d'abonnement flexible et à une grande fiabilité de service. En étendant notre intégration avec Sage en Amérique du Nord et en Europe, où nous avons récemment élargi notre base de clients, nous permettrons à encore plus de responsables financiers et leurs équipes de se consacrer davantage aux activités stratégiques, de faire progresser la dématérialisation et assurer une meilleure expérience à leurs clients et employés ».

Pour en savoir plus sur les solutions SaaS de Quadient pour l'automatisation financière et des communications, rendez-vous sur www.quadient.com.

