EXEL Industries : Résultats du vote sur les projets de résolutions

Assemblée générale ordinaire du 6 février 2024



Toutes les résolutions adoptées

Les 19 résolutions soumises au vote des actionnaires d’EXEL Industries ont été adoptées.

L’Assemblée a notamment approuvé le versement d’un dividende de 1,57€ par action.

Le nombre d’actions composant le capital social de la société s’élève à 6 787 900.

Le nombre d’actions ayant le droit de vote est de 6 784 069.

Le quorum s’est établi à 89,92 % (représentant 6 100 178 actions et 9 726 608 voix pour 85 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

Résultats des votes

N° % Pour % Contre Voix exprimées Résultat 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2023 100 % - 9 726 608 Adoptée 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2023 100 % - 9 726 608 Adoptée 3 Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende 100 % - 9 726 608 Adoptée 4 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Marc Ballu 95,7999 % 4,2001 % 9 726 608 Adoptée 5 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Pascale AUGER 95,4743 % 4,5257 % 9 726 608 Adoptée 6 Fixation du montant de la rémunération allouée aux administrateurs 99,9995 % 0,0005 % 9 726 608 Adoptée 7 Approbation de la politique de rémunération du Directeur général au titre de l’exercice 2023-2024 94,8898 % 5,1102 % 9 726 608 Adoptée 8 Approbation de la politique de rémunération des Directeurs généraux délégués au titre de l’exercice 2023-2024 95,8811 % 4,1189 % 9 726 608 Adoptée 9 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2023-2024 99,9995 % 0,0005 % 9 726 608 Adoptée 10 Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2023-2024 99,9995 % 0,0005 % 9 726 608 Adoptée 11 Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux 99,4155 % 0,5845 % 9 726 608 Adoptée 12 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos à M. Patrick Ballu 99,9995 % 0,0005 % 9 726 608 Adoptée 13 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos à M. Yves Belegaud 98,6728 % 1,3272 % 9 726 608 Adoptée 14 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos à M. Marc Ballu 99,2568 % 0,7432 % 9 726 608 Adoptée 15 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos à M. Cyril Ballu 99,2568 % 0,7432 % 9 726 608 Adoptée 16 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos à M. Daniel Tragus 98,1392 % 1,8608 % 9 726 608 Adoptée 17 Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 100 % - 9 726 608 Adoptée 18 Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 100 % - 9 726 608 Adoptée 19 Pouvoirs pour les formalités 100 % - 9 726 608 Adoptée

Prochains rendez-vous

24 avril 2024 , avant bourse : chiffre d’affaires du 2 e trimestre 2023–2024

, avant bourse : résultats semestriel 2023–2024 et présentation aux investisseurs

À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2022–2023, EXEL Industries emploie 3 931 employés permanents dans 33 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 1,1 milliard d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com

Daniel TRAGUS

Directeur Général Groupe Thomas GERMAIN

Directeur Financier Groupe / Communication financière direction.communication@exel-industries.com

