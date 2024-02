Worldline - Lancement de Power24

Lancement de Power24

Accélérer la transformation post-intégration de Worldline pour renforcer sa compétitivité en réduisant ses coûts, afin de soutenir sa croissance future et la génération de cash

Paris La Défense, le 7 février 2024 – Worldline engage Power24, son ambition de transformation annoncée le 25 octobre 2023 et qui vise à accélérer la transformation du Groupe en réponse aux changements macroéconomiques et aux tendances dans le secteur des paiements. Power24 vise également à soutenir à moyen terme et de façon structurelle le profil de croissance du Groupe.

Power24 s'appuie sur des initiatives de transformation en cours, tout en finalisant les efforts d'intégration menés par le Groupe suite à un important cycle d'acquisitions transformantes. Ce projet inclut également une remise à niveau du modèle opérationnel de Worldline afin de gagner en efficacité grâce à une meilleure organisation et à de nouveaux leviers de transformation.

Ce projet de transformation devrait permettre de réaliser des économies de coûts cash de l’ordre de 200 millions d'euros à partir de 2025. Le coût total de la mise en œuvre du plan devrait s'élever jusqu’à environ 250 millions d'euros.

Power24 s’appuie sur quatre piliers : la transformation des produits, la performance technologique, la simplification de l'organisation et la rationalisation des centres de développement et de services.

Les changements envisagés dans tous ces domaines renforceraient Worldline pour être davantage client-centric, amélioreraient les méthodes de travail et la collaboration entre les employés, renforceraient l'efficacité opérationnelle du groupe et le positionneraient sur une trajectoire de croissance future plus forte avec une amélioration de ses marges.

Dans le cadre du lancement de Power24, et dans la mesure où ce programme conduirait à une réduction de l'effectif global de Worldline d'environ 8 % au maximum, le Groupe confirme avoir initié des processus sociaux avec les instances représentatives du personnel concernées.





Power 24 : une transformation post-intégration conçue sur-mesure

Power24, annoncé en octobre 2023, est l'accélération de l'ambition de transformation post-intégration de Worldline. Elle a été soigneusement conçue et calibrée pour améliorer l'efficacité opérationnelle du Groupe et repose sur quatre piliers principaux :

La transformation de nos produits et plateformes pour renforcer le positionnement de Worldline en tant qu’entreprise product-driven. Cela impliquerait l'adoption généralisée de méthodes de travail plus agiles ainsi que l’achèvement de la standardisation et de la simplification de nos plateformes afin d'améliorer les délais de mise sur le marché, tout en réalisant des gains de productivité.

Des initiatives visant à la modernisation et au développement technologique (par exemple, l'automatisation des processus-clés) afin de soutenir le processus d’innovation du Groupe.

La simplification de l'organisation pour réduire la complexité de nos activités afin que les managers du Groupe accroissent leur périmètre d’encadrement et que les équipes de Worldline soient plus autonomes et aient une maîtrise totale des solutions qu'elles fournissent.

Des initiatives visant à la rationalisation des centres de développement et de services fondées sur l'optimisation des contrats d'achat et une meilleure exploitation des centres de compétences globaux (Global Competence Centres) du Groupe, lesquels sont basés en Inde, en Pologne et en Roumanie.

Une réponse pour améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer la compétitivité structurelle de l'entreprise

Worldline est un des leader mondiaux dans le secteur des paiements numériques, avec des positions fortes sur les principaux marchés paneuropéens, des technologies de pointe et une clientèle de marchands et de banques de premier plan.

En tant que leader, Worldline doit constamment s'adapter aux tendances du secteur et de son environnement. Le secteur des paiements évolue extrêmement rapidement, entre l’innovation technologique rapide des produits et le ralentissement actuel de l'environnement macroéconomique qui a entraîné des changements soudains dans les comportements des consommateurs en Europe.

Ce contexte a entraîné un ralentissement des volumes de dépenses et une réaffectation des investissements vers des produits et services générant des marges plus faibles pour Worldline. En réponse à cet environnement en constante évolution, Worldline avait déjà entamé une série de transformations afin de renforcer son positionnement et sa compétitivité sur le marché et ce, dans tous les secteurs d'activité :

En identifiant et activant l'ensemble des synergies et des économies d'échelle induites par l'acquisition d'Ingenico.

En rassemblant les activités de production technologique avec les fonctions commerciales pour améliorer la collaboration et la maîtrise totale des projets.

En construisant des Global Competence Centres, dotés de fortes capacités de délocalisation.





Prochaines étapes

Worldline entend privilégier le dialogue social et a initié des processus sociaux avec les représentants du personnel concernés au sein du Groupe sur Power24 et ses potentiels impacts pouvant entrainer une réduction globale d’effectifs de l’ordre de 8% au maximum, tout en soulignant son souhait de permettre des départs volontaires lorsque possible selon les réglementations locales. Le calendrier et les modalités d’un tel plan seront discutés avec les instances dans les semaines qui viennent.

