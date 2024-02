Arco Vara alustab padelihalli ehitust

Arco Vara hakkab Põhja-Tallinnasse, Helme 18 aadressile rajama kaasaegset padelikeskust, kus ligikaudu 2000 ruutmeetrise pindalaga ühekorruselises hoones saab olema kuue siseväljakuga täisautomaatne padelikeskus. Hoonesse luuakse mitmekülgsed võimalused nii harrastus- kui võistlusspordiks.

Ehitusloa saanud hoone ehitustööd algavad veebruari jooksul ning plaanide kohaselt toimub keskuse ametlik avamine 2025. aasta alguses, mil Tallinn saab Euroopa Spordipealinna tiitli.

Arco Vara tegevjuht Miko-Ove Niinemäe: “Kaasaegse padelikeskuse rajamine on osa Arco Vara pühendumusest pakkuda mitmekülgseid ja kvaliteetseid elukeskkondi ning edendada tervislikku ja aktiivset elustiili. Esialgu on hoonesse planeeritud küll ainult padeli mängimise võimalused, ent Tarbe Arhitektide poolt loodud lahendus on tegelikult universaalne, nii et tulevikus on vajadusel võimalik hoone kiiresti ka näiteks korvpallitreeninguteks ümber kujundada.”



Hoone ehitab Arco Vara tütarettevõte Arco Tarc ja keskust hakkab opereerima Padelstar.





