CIRRO E-Commerce doet mee aan de boomplantdag van Trees for All en doneert 1500 bomen voor een duurzame toekomst

EERSEL, Nederland, Feb. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO E-Commerce , een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van e-commerce logistiek, slaat de handen ineen met de CBF-erkende stichting Trees for All waarmee het bedrijf zijn inzet op het gebied van duurzaamheid nog eens onderstreept.



Het bedrijf heeft eerder al geïnvesteerd in een CO₂-compensatieproject in Bolivia waarbij bomen werden geplant en is nu actief betrokken bij een nieuw boomplantinitiatief in Nederland: een donatie van 1500 bomen voor de gemeente Eersel. Dit initiatief heeft als doel de banden met de plaatselijke gemeenschap te versterken en de werknemers de mogelijkheid te geven concrete acties te ondernemen voor milieubehoud.

De medewerkers van CIRRO E-Commerce hebben op 1 februari j.l. deelgenomen aan de in Wintelre georganiseerde boomplantdag van Trees for All. Op de dag van het evenement plantten CIRRO E-Commerce en andere gelijkgestemde bedrijven en organisaties maar liefst 1400 bomen om het gebied beter met de natuur te verbinden en de biodiversiteit te vergroten.

“Bij CIRRO E-Commerce moedigen we onze werknemers, klanten, het publiek en alle belanghebbenden aan om deel te nemen aan dit innovatieve evenement en zo een steentje bij te dragen aan een duurzame en milieuvriendelijke toekomst. We blijven trouw aan onze kernwaarde 'Efficiency for Good' en zetten ons in voor projecten die goed zijn voor onze klanten en het milieu. We zullen ons blijven inspannen voor een groenere en duurzamere logistiek en meer van dit soort activiteiten ondernemen”, aldus Thijs Boots, Vice Managing Director en Head of Sales van CIRRO E-Commerce Europe.

“Deze jonge bomen zullen in de nabije toekomst geleidelijk uitgroeien tot gezonde en vitale CO₂-absorbeerders”, verklaart Aletta Janssen, Relations Manager van Trees for All. “Dankzij de voortdurende steun van CIRRO E-Commerce kunnen we samen een positieve invloed uitoefenen op het klimaat, de biodiversiteit, de gezondheid van de bodem, de watervoorraden en het welzijn van de mens.”

Over CIRRO E-Commerce:

CIRRO E-Commerce is een e-commerce logistieke dienstverlener die zich inzet voor het leveren van naadloze, end-to-end, grensoverschrijdende logistieke diensten. Dankzij onze aanzienlijk sterke punten veranderen we het spel op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid, kostenefficiëntie, geavanceerde technologie en klantgerichtheid. Dit omvat een robuust transportsysteem, lokale teams van experts in de branche en een uitgebreide fysieke aanwezigheid in meer dan 30 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Australië.

