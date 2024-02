Gabriel Holding A/S - første kvartal af regnskabsåret 2023/24

Resume:



Gabriel Holding fastholder forventningerne til regnskabsåret efter et første kvartal, hvor omsætning og indtjening er realiseret i den øvre ende af de indregnede forventninger.

Udvalgte nøgletal og kommentarer:

Der er i kvartalet realiseret vækst i koncernens globale tekstilforretning. De møbelpolstrende enheder (FurnMaster) realiserer som forventet en mindre omsætningstilbagegang

Koncernens totalomsætning blev 227,7 mio. kr. (241,6 mio. kr.) og realiseres i den øvre ende af det forventede

Forventningerne til regnskabsåret 2023/24 fastholdes efter første kvartal

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) realiseres med 15,9 mio. kr. (19,8 mio. kr.)

Resultat af primær drift (EBIT) blev 3,2 mio. kr. (8,1 mio. kr.)

Resultat før skat blev -3,0 mio. kr. (3,7 mio. kr.)

Pengestrøm fra periodens drift er positiv med 26,6 mio. kr. (2,0 mio. kr.)

Overskudsgraden (EBITDA) blev 7,0% (8,2%)

Overskudsgraden (EBIT) blev 1,4% (3,4%)

Afkastningsgraden (ROIC) blev 2,3% (6,1%)

Forventninger til hele året 2023/24:

Ledelsen forventer en omsætning i niveauet 850-900 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) i niveauet 0 – 10 mio. kr., at de finansielle poster fortsat vil være negative i 2023/24 samt at der imødeses et negativt resultat før skat, men et positivt cash flow.







