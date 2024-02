Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

8.2.2024 klo 18.20

Sisäpiiritieto: Varma mukaan OP Suomi Infran investointiin Aspon tytäryhtiöön ESL Shippingiin

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on päättänyt 15 miljoonan euron investoinnista OP Suomi Infra Ky:n rinnalla Aspon tytäryhtiöön ESL Shippingiin. Tämän johdosta OP Suomi Infra Ky:n hallinnoima kokonaisinvestointi ESL Shippingiin nousee 45 miljoonaan euroon kaupan toteutushetkellä.

Varman yhteissijoitus tehdään samalla arvostuksella ja ehdoilla kuin 8.11.2023 tiedote ttu Aspon ja OP Suomi Infran sopima 30 miljoonan euron sijoitus ESL Shippingiin. Kilpailuviranomaisten hyväksynnät ja määräysvallan muutoshyväksynnät rahoituslaitoksilta on saatu ja OP Suomi Infra Ky:n ja Varman investointien arvioidaan toteutuvan 29.2.2024.

OP Suomi Infran hallinnoima sijoitus, yhteismäärältään 45 miljoonan euroa, tehdään ESL Shippingin uusia osakkeita vastaan sovitulla 165 miljoonan euron osakekannan pre-money-arvostuksella, joka vastaa 21,43 prosentin omistusosuutta ESL Shippingissä. Tämä vastaa noin 300 miljoonan euron yritysarvoa (EV) ESL Shippingille.

"Olemme iloisia, että Varma on päättänyt panostaa ESL Shippingin käynnissä olevaan vihreään murrokseen yhdessä OP Suomi Infran kanssa. Tämä lisäpääoma vauhdittaa entisestään ESL Shippingin vähähiilisen kasvustrategian toteuttamista fossiilittomien merikuljetusten tarjoamiseksi tulevaisuudessa", sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

"ESL Shippingillä on keskeinen rooli Suomen meriliikenteessä ja investointimme OP Suomi Infran kanssa tukee ESL:n laivaston kasvua ja vähähiilisyyttä tulevaisuudessa. Panostukset vihreän siirtymän vauhdittamiseen ovat meille keskiössä", sanoo Varman kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitusten sijoituspäällikkö Johanna Haikala

ESL Shippingin vihreää siirtymää kiihdyttävä ohjelma jatkuu lisäinvestoinneilla laivastoon ja teknologioihin, jotka tulevat mahdollistamaan fossiilivapaat kuljetukset yhtiön asiakkaille. Jo käynnissä oleva investointi kahteentoista Green Coaster -alukseen etenee suunnitellusti. Kaikkiaan seitsemän alusta on jo rakenteilla ja sarjan ensimmäinen alus, Electramar, vastaanotettiin onnistuneesti joulukuussa. Toinen alus, Stellamar, laskettiin vesille lokakuussa.

Aspo Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.



OP Suomi Infra Ky on OP Ryhmän hallinnoima rahasto, joka sijoittaa suomalaiseen infrastruktuuriin. Rahaston sijoittajat ovat kokonaisuudessaan suomalaisia ja sijoitussitoumuksien määrä on noin 260 miljoonaa euroa. Rahasto on rakenteeltaan eräpäivätön, joten rahasto pystyy olemaan todella pitkäaikainen kumppani suomalaisille infrastruktuurin omistajille. Sijoitustoiminta toteutetaan yhteistyössä Access Capital Partnersin kanssa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 970 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2022 Varman maksutulo oli 6,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2023 lopussa 57,5 miljardia euroa.

