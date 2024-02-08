AKWEL: 2023 年全年营业额增长 7.9%

2024 年 2 月 8 日星期四

2023 年全年营业额增长 7.9%

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2023 年综合营业额达 10.664 亿欧元。

综合营业额

单位：百万欧元 - 未经审计 2023 年 2022 年 变化 在汇率不变基础上同比变化 (1) 第一季度 274.6 245.8 +11.7% +10.9% 第二季度 271.2 242.3 +12.0 % +13.6 % 第三季度 253.1 251.1 +0.8 % +4.6 % 总计 9 个月 799.0 739.2 +8.1 % +9.6 % 公布的 9 个月 781.9 739.2 +5.8 % +12.3 % 第四季度 267.4 249.4 +7.2 % +9.4 % 总计 12 个月 1,066.4 988.5 +7.9 % +9.6 %

(1) 在汇率不变基础上同比变化。





土耳其子公司的业绩今后将以欧元作为运营货币进行综合计算。因此，上表中对 2023 年的季度营业额进行了再处理。

集团 2023 财年第四季度的营业额为 2.674 亿欧元，同比增长 7.2%，在汇率不变基础上同比变化增长 9.4%。

在汇率不变基础上同比变化，年营业额增长 9.6%，符合集团预期。

就业务活动而言，空气（+26.3%）、清洗（+17.3%）和冷却（+9.6%）产品线在 2023 年最具活力。

截至年底，不包括租金债务的净现金达到 1.183 亿欧元。

业务增长和集团逐步转嫁部分成本上涨的能力意味着，我们可以确认 2023 年的经常性营业利润率将高于 2022 年。然而，随着法国古尔奈生产工厂的关闭，势必会产生工业重组成本，这将对营业收入和净收入造成影响。

根据全球汽车生产稳定的预测，AKWEL 预计 2024 年的业务水平将与 2023 年相当。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 21 个国家拥有 9500 名员工。

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