AKWEL: 2023 年全年营业额增长 7.9%

2024 年 2 月 8 日星期四
2023 年全年营业额增长 7.9%
AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2023 年综合营业额达 10.664 亿欧元。
综合营业额
|单位：百万欧元 - 未经审计
|2023 年
|2022 年
|变化
|在汇率不变基础上同比变化 (1)
|第一季度
|274.6
|245.8
|+11.7%
|+10.9%
|第二季度
|271.2
|242.3
|+12.0 %
|+13.6 %
|第三季度
|253.1
|251.1
|+0.8 %
|+4.6 %
|总计 9 个月
|799.0
|739.2
|+8.1 %
|+9.6 %
|公布的 9 个月
|781.9
|739.2
|+5.8 %
|+12.3 %
|第四季度
|267.4
|249.4
|+7.2 %
|+9.4 %
|总计 12 个月
|1,066.4
|988.5
|+7.9 %
|+9.6 %
(1) 在汇率不变基础上同比变化。
土耳其子公司的业绩今后将以欧元作为运营货币进行综合计算。因此，上表中对 2023 年的季度营业额进行了再处理。
集团 2023 财年第四季度的营业额为 2.674 亿欧元，同比增长 7.2%，在汇率不变基础上同比变化增长 9.4%。
在汇率不变基础上同比变化，年营业额增长 9.6%，符合集团预期。
就业务活动而言，空气（+26.3%）、清洗（+17.3%）和冷却（+9.6%）产品线在 2023 年最具活力。
截至年底，不包括租金债务的净现金达到 1.183 亿欧元。
业务增长和集团逐步转嫁部分成本上涨的能力意味着，我们可以确认 2023 年的经常性营业利润率将高于 2022 年。然而，随着法国古尔奈生产工厂的关闭，势必会产生工业重组成本，这将对营业收入和净收入造成影响。
根据全球汽车生产稳定的预测，AKWEL 预计 2024 年的业务水平将与 2023 年相当。
|AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。
AKWEL 在全球五大洲 21 个国家拥有 9500 名员工。
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