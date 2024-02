AKWEL : chiffre d'affaires annuel en croissance de +7.9%

Jeudi 08 février 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023 EN CROISSANCE DE +7,9 %

Progression du chiffre d’affaires de 9,6 % à périmètre et taux de change constants

Trésorerie nette de 118,3 M€

Impact attendu des restructurations sur le résultat net 2023





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 1 066,4 M€.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 31 décembre)

En M€ - non audité 2023 2022 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 274,6 245,8 +11,7 % +10,9 % 2ème trimestre 271,2 242,3 +12,0 % +13,6 % 3ème trimestre 253,1 251,1 +0,8 % +4,6 % Total 9 mois 799,0 739,2 +8,1 % +9,6 % Rappel 9 mois publié 781,9 739,2 +5,8 % +12,3 % 4ème trimestre 267,4 249,4 +7,2 % +9,4 % Total 12 mois 1 066,4 988,5 +7,9 % +9,6 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





CHANGEMENT DE MÉTHODE COMPTABLE CONCERNANT LES FILIALES TURQUES

À la demande des commissaires aux comptes du Groupe, la consolidation des résultats des filiales turques sera dorénavant effectuée en considérant l’euro comme monnaie de fonctionnement, l’analyse des contrats en livre turque ayant démontré une indexation effective à l’euro. Cette évolution, qui nécessite de modifier les états financiers des exercices précédents, neutralisera l’effet de change sur l’intégration des activités locales. Les chiffres d’affaires trimestriels 2023 sont retraités en conséquence dans le tableau ci-dessus.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 CONFORME AUX PRÉVISIONS

Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 267,4 M€ au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2023, soit une progression de +7,2 % en publié et de +9,4 % à périmètre et taux de change constants.

Cette bonne performance trimestrielle permet à AKWEL de clôturer l’année 2023 avec un chiffre d’affaires consolidé de 1 066,4 M€, en hausse de +7,9 % par rapport à 2022, et de retrouver un niveau d’activité proche de 2019, dernier exercice précédant la crise sanitaire mondiale.

À périmètre et taux de change constants, la hausse de chiffre d’affaires annuel est de +9,6 %, conforme aux anticipations communiquées par le Groupe lors de la publication de ses résultats semestriels. L’impact négatif des variations de change se monte à -16,8 M€ sur l’année, dont -8,4 M€ sur le dollar américain.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Au plan géographique, la croissance du chiffre d’affaires est essentiellement tirée par la zone française et européenne :

France : 306,1 M€ (+13,9 %)

Europe (hors France) et Afrique : 302,6 M€ (+12,7 %)

Amérique du Nord : 296,1 M€ (-0,9 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 157,0 M€ (+6,9 %)

Amérique du Sud : 4,7 M€ (-15,8 %)





Au plan des activités, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions progresse de +8,5 % à 1 031,8 M€ sur la période. Les lignes de produits Air (+26,3 %), Lavage (+17,3 %) et Refroidissement (+9,6 %) se sont montrées les plus dynamiques en 2023 et l’activité récente de Pièces de Structure totalise 21,5 M€ (+77,9 %). Le chiffre d’affaires Outillages progresse pour sa part de 24,7 % à 26,6 M€.

TRÉSORERIE NETTE DE 118,3 M€

La trésorerie nette hors obligations locatives a augmenté de 10,2 M€ au quatrième trimestre de l’exercice et atteint 118,3 M€ à la clôture, représentant une progression annuelle de 3,2 M€.

PERSPECTIVES

La croissance d’activité et la capacité du Groupe à répercuter progressivement une partie des hausses de coûts enregistrées permettent de confirmer une progression de la rentabilité d’exploitation courante en 2023 par rapport à 2022. Toutefois, le provisionnement de coûts de restructuration industrielle en France avec la fermeture du site de Gournay, annoncée au dernier trimestre 2023 et qui sera engagée au premier semestre 2024, devrait peser sur les résultats opérationnel et net.

Concernant l’exercice en cours, et sur la base de projections d’une production automobile mondiale stable sur ses principaux marchés en Europe et en Amérique du Nord, AKWEL anticipe à ce jour un niveau d’activité équivalent à celui de 2023.

Prochain communiqué : résultats annuels 2023, le 04 avril 2024, après bourse.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 21 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 500 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP









