Temenos obtient le meilleur Net Promoter Score du marché, soulignant le statut de confiance et le succès des clients

GENÈVE, 09 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd’hui avoir atteint un Net Promoter Score (NPS) de +54, le meilleur du marché, à la suite d’une enquête menée auprès de plus de 900 contacts clients. Le NPS, un ICP standard de l’industrie, mesure la propension des clients à promouvoir Temenos auprès de clients potentiels. Le score reflète le statut de Temenos en tant que fournisseur de plateforme bancaire le plus fiable et sa position de leader dans l’industrie, qui favorise le succès des clients et la croissance des entreprises.



La confiance en Temenos repose sur son expérience de collaboration avec 3 000 clients bancaires, dans plus de 150 pays, tous secteurs confondus, des plus grandes banques aux nouveaux challengers les plus agiles, les aidant à gagner en agilité commerciale et à lancer des produits plus rapidement, à fournir des expériences client exceptionnelles et à s’adapter de manière efficace. Les banques font confiance à Temenos pour gérer leurs activités essentielles, car sa plateforme bancaire a prouvé sa robustesse et sa résilience au fil des ans.

En fournissant une valeur commerciale tangible, Temenos continue de croître et de mener l’industrie, avec des gains majeurs de nouveaux clients en 2023, y compris une banque américaine du top 30 pour la modernisation du cœur de métier sur le cloud, une banque régionale américaine du top 20 pour le système bancaire central dans ses opérations bancaires commerciales au Royaume-Uni, et le plus grand fournisseur mondial de paiements B2B non bancaire ayant choisi Temenos pour moderniser son infrastructure de paiements sur le cloud, pour n’en nommer que quelques-uns.

Selon l’enquête NPS, l’un des facteurs clés qui incitent les clients à recommander Temenos à d’autres est la capacité de ses produits, qui a été renforcée au cours de l’année écoulée par des développements de produits innovants tels que le lancement de Temenos Enterprise Services . Ces services SaaS de bout en bout pour la banque de détail, la banque d’affaires et la banque d’entreprise sont fournis avec plus de 120 produits bancaires pré-packagés et 700 API préconfigurés, permettant aux banques de déployer des solutions logicielles en seulement 24 heures et de réduire de manière significative les coûts de modernisation, la complexité et le risque tout en accélérant le temps de création de valeur. Temenos a également annoncé récemment Leap , une nouvelle offre alimentée par l’IA qui aide les clients à moderniser plus rapidement et à passer de manière transparente et rapide à la dernière technologie Temenos cloud-native.

Andreas Andreades, directeur général de Temenos, a déclaré : « Nous continuons à investir sans relâche dans notre plateforme bancaire cloud-native avec son code unique et sa base de configuration, que ce soit dans le cœur de métier, les paiements ou le numérique. Cela signifie que toutes les banques, indépendamment de leur taille et de leur secteur, peuvent tirer parti de notre plateforme aujourd’hui et à l’avenir. Notre stratégie cohérente et notre focalisation sur le secteur bancaire nous ont permis d’élargir notre clientèle à 3 000 clients bancaires, d’assurer une croissance et une rentabilité durables et d’être reconnus par les analystes et les organismes de référence du secteur comme le principal fournisseur de technologie bancaire. Ce résultat impressionnant du NPS reflète la confiance et la loyauté des clients envers Temenos et le leadership sur le marché que nous avons élaboré et développé au cours des 30 dernières années, et je voudrais les en remercier ».

En plus de générer un retour d’information précieux de la part des clients de Temenos, l’enquête NPS a également permis de planter 650 arbres dans le cadre d’une initiative ESG liée à la participation des clients à l’enquête. Cela fait partie de l’engagement plus large de Temenos en faveur de la durabilité, comme en témoigne sa position dans l’ Indice de durabilité Dow Jones et dans l’ Annuaire de durabilité de S&P Global .

Temenos est régulièrement classé au premier rang des logiciels bancaires les plus vendus et a été nommé leader du marché dans huit catégories du tableau de classement des ventes d’IBS 2023 , y compris le système bancaire central, le numérique et les paiements. Temenos a également été reconnu par Omdia comme un leader du marché du système bancaire central basé sur le cloud et des plateformes bancaires numériques en 2023, et a reçu une note d’investissement de Fitch Ratings , avec une note de défaut émetteur à long terme (IDR) de « BBB » et une perspective stable, ainsi qu’une note senior non garantie de « BBB »

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la première plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous répondons aux besoins de 3 000 banques, des plus grandes aux challengers en passant par les banques de proximité dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences clients de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à atteindre un rendement des capitaux propres trois fois supérieur à la moyenne du secteur et des ratios coût/revenu deux fois inférieurs à la moyenne du secteur.