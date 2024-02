Coloplast A/S - Allokering af aktieoptioner

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer



I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.

Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.

For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik som er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:

https://investor.coloplast.com/investor-relations/dansk-information/selskabsledelse/





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Kristian Villumsen 2 Årsag til indberetningen a) Position/status President & CEO b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier) b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner c) Pris og mængde Pris Mængde 0,00 49.153 d) Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde 49.153 aktieoptioner - Pris DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-02-09, 13:30 UTC f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Anders Lonning-Skovgaard 2 Årsag til indberetningen a) Position/status Executive Vice President & CFO b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier) b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner c) Pris og mængde Pris Mængde 0,00 25.021 d) Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde 25.021 aktieoptioner - Pris DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-02-09, 13:30 UTC f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Paul Marcun 2 Årsag til indberetningen a) Position/status Executive Vice President, Growth b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier) b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner c) Pris og mængde Pris Mængde 0,00 24.909 d) Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde 24.909 aktieoptioner - Pris DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-02-09, 13:30 UTC f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Allan Rasmussen 2 Årsag til indberetningen a) Position/status Executive Vice President, Global Operations b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier) b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner c) Pris og mængde Pris Mængde 0,00 21.828 d) Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde 21.828 aktieoptioner - Pris DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-02-09, 13:30 UTC f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads





1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Nicolai Buhl Andersen 2 Årsag til indberetningen a) Position/status Executive Vice President, Innovation b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) b) LEI 529900NN7SOJ5QG82X67 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Aktieoptioner relateret til B-aktier Identifikationskode ISIN: DK0060448595 (B-aktier) b) Transaktionens art Allokering af aktieoptioner c) Pris og mængde Pris Mængde 0,00 20.615 d) Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde 20.615 aktieoptioner - Pris DKK 0,00 e) Dato for transaktionen 2024-02-09, 13:30 UTC f) Sted for transaktionen Uden for en markedsplads









