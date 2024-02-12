国际商学院协会 (AACSB) 表彰 26 所商学院大胆领先

坦帕，佛罗里达州, Feb. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，世界上最大的商业教育联盟 AACSB International (AACSB) 宣布，在其最具启发创新奖 (Innovations That Inspire) 成员院校聚光灯项目中，有 26 所商学院获奖。



该年度项目表彰来自世界各地的商业教育变革倡导者。2024 年，主要以商学院利用创新为其服务的社区带来新价值的独特方式为特色。

这些学校正在大胆领先，以实现公平的入学机会，为问题解决者赋能，及时设计课程和证书，部署适应性学习方法，创造新知识，并培养具有社会影响力的领导者。例子包括：

暨南大学的海运企业碳排放核算指南 ：该指南由管理学院附属的人与自然生命共同体重点实验室的研究人员制定，为海运企业提供了标准化的碳排放核算方法，旨在帮助实现中国的碳中和目标。

：该指南由管理学院附属的人与自然生命共同体重点实验室的研究人员制定，为海运企业提供了标准化的碳排放核算方法，旨在帮助实现中国的碳中和目标。 阿拉巴马大学卡尔弗豪斯商学院的通过数据洞察和协作促进社会影响 ：数据驱动的方法、多部门参与和实践学习推动了一项由联邦政府资助的创新举措，旨在开发一个综合数据中心，重点是利用开源情报来应对阿片类药物危机。

：数据驱动的方法、多部门参与和实践学习推动了一项由联邦政府资助的创新举措，旨在开发一个综合数据中心，重点是利用开源情报来应对阿片类药物危机。 格勒诺布尔管理学院的国际商业可持续发展转型 (ST101) ：ST101 是一门开创性的跨学科课程，该课程将虚拟学习路径与真实的公司场景、教学练习和课堂讨论相结合，目的是了解、共同创造和批判性地反思可持续商业模式的创新。

：ST101 是一门开创性的跨学科课程，该课程将虚拟学习路径与真实的公司场景、教学练习和课堂讨论相结合，目的是了解、共同创造和批判性地反思可持续商业模式的创新。 凯斯西储大学韦瑟海德管理学院的 XLab：设计数字创新产品和解决方案：xLab 与包括多学科学生、教师和其他大学中心在内的团队合作，与公司合作伙伴合作，开发道德上负责任的技术原型、服务和商业模式。

国际商学院协会 (AACSB) 总裁兼首席执行官 Lily Bi 表示：“在一个面临社会、经济和技术挑战的世界里，商学院正在进行创新，以开发强大的解决方案。2024 年的最具启发创新奖 (Innovations That Inspire) 的颁发体现了商学院为其利益相关者创造价值和影响的独特方式。”“通过他们大胆的领导和创新，这些商学院正在为一个更美好的世界做出贡献，展示其在我们社会中发挥的重要作用。”

“最具启发创新奖 (Innovations That Inspire)”举措已进入第九个年头，它强调了 240 所商学院的努力，这些努力体现了教育、研究、社区参与、创业、领导力以及多样性和包容性的前瞻性方法。

更多洞察和例子，请访问：aacsb.edu/innovations-that-inspire。

关于国际商学院协会

国际商学院协会 (AACSB) 成立于 1916 年，是世界上最大的商业教育联盟，该联盟将教育工作者、学习者和企业联系起来，培养下一代伟大的领导者。国际商学院协会 (AACSB) 在 100 多个国家和地区设有分支机构，旨在促进参与，加速创新，并扩大商业教育的影响力。如需了解国际商学院协会 (AACSB) 和来自世界各地的商学院如何在商业教育方面大胆领先，请访问：aacsb.edu。

联系方式：

AACSB International

MediaRelations@aacsb.edu

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