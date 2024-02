COURTOIS SA: Chiffre d'Affaires annuel

COURTOIS S.A.

SA au Capital de 1.673.940 Euros

Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE

540 802 105 RCS TOULOUSE

Contact : accueil@courtois.fr

Site Internet : www.courtois-sa.com

Diffusé le 14 février 2024 après bourse.





Chiffre d’affaires Annuel 2023

Informations Trimestrielles au 31 décembre 2023





1- Chiffre d’affaires Annuel 2023



(En K€) 2022 2023 Chiffre D’Affaires de COURTOIS SA (Société Mère) Premier trimestre 186 199 Deuxième trimestre 348 201 Troisième trimestre 185 203 Quatrième trimestre 188 201 Total Société Mère à fin décembre 907 804 Chiffre D’Affaires Consolidé du Groupe Premier Trimestre Rénovation d'Immeubles 7 431 7 Gestion des Immeubles 190 219 Promotion Immobilière 67 12 Deuxième Trimestre Rénovation d'Immeubles 8 9 Gestion des Immeubles 191 219 Promotion Immobilière 721 13 Troisième Trimestre Rénovation d'Immeubles 8 460 Gestion des Immeubles 201 219 Promotion Immobilière 11 12 Quatrième Trimestre Rénovation d'Immeubles 21 6 Gestion des Immeubles 205 219 Promotion Immobilière 13 14 Total Groupe cumul à fin décembre 9 067 1 409





2- Rapport d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2023

2-1 Montant net par branche d’activité du chiffre d’affaires non audité :





Le chiffre d’affaires de l’activité de rénovation d’immeubles s’élève à 482 K€ en forte baisse par rapport au chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 qui s’élevait à 7 468 K€, Le chiffre d’affaires de l’activité de promotion Immobilière ressort à 51 K€ contre 812 K€ au 31 décembre 2022 Le chiffre d’affaires de l’activité gestion d’immeubles s’élève à 876 K€ contre 787 K€ au 31 décembre 2022

Le chiffre d’affaires consolidé est de 1 409 K€ au 31 décembre 2023 contre 9 067 K€ au 31 décembre 2022 soit une baisse importante suite à la cession de l’immeuble à Clichy en 2022.

2-1-1-Activité de Rénovation d’immeubles

• FONCIERE IMMOBILIERE COURTOIS

Le chiffre d’affaires s’élève à 482 K€ au 31 décembre 2023.

Le montant net du stock s’élève à 4 168 K€ au 31 décembre 2023 contre un montant global de 4 065 K€ au 31 décembre 2022.

Vente d’un lot pour un montant de 450 K€

Immeuble situé à Toulouse centre, la commercialisation est en cours

• COURBEVOIE 157 TIMBAUD (détention 51%)

Le montant du stock au 31 décembre 2023 est de 2 413 K€.

Le permis de construire a été obtenu le 15 novembre et dans l’attente du certificat de non-recours des tiers.

2-1-2-Activité de Promotion Immobilière :

L’activité de promotion immobilière s’est concentrée sur :

 L’opération CUGNAUX : le montant du stock est de 540 K€ HT sur la phase 3 du bâtiment C.

Le chiffre d’affaires s’élève à 51 K€ au 31 décembre 2023.

2-1-3-Activité de Gestion d’immeubles :

Tous les locaux sont loués à l’exception d’un local à Vitrolles sous promesse de vente.

2-2 Description générale de l’endettement bancaire de la société ainsi que celle des sociétés qu’elle contrôle au 31 décembre 2023.

Les concours bancaires utilisés par le Groupe s’élèvent dans les comptes consolidés au 31 décembre 2023 :

3 104 K€ pour l’activité de rénovation d’immeubles,

409 K€ pour l’activité de gestion d’immeubles.

2-3 Explications des opérations et évènements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière

2.3.1- Activité Rénovation d’Immeubles

Projet immobilier Quartier St Cyprien à Toulouse se composent d’un terrain d’une surface de 1 674 m², d’une maison de maître de 309 m² et d’une maison arrière de 43 m² et 12 box sur un site arboré est classé sans suite.

La mairie a refusé la densification sur la parcelle.

Etudes de nombreux projets non aboutis en raison du prix élevé et des travaux importants.

2.3.2-Activité de Promotion immobilière

Opération de Promotion à Toulouse Sud-est : (100% Groupe) la promesse de vente est caduque depuis le 15 décembre 2023. Le permis de construire devait être déposé fin décembre 2023 pour 12 logements (au lieu de 16). Refus par les vendeurs de la diminution de prix du foncier et obtention de la GFA (garantie financière d’achèvement). Dossier classé sans suite.

2.3.3-Activité de Gestion d’Immeubles

Opération Vitrolles (détention 75%) : le promoteur a obtenu le permis le 15 décembre dernier et dans l’attente du certificat de non-recours des tiers.

