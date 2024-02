Arco Vara 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Pimeda perioodi kiuste tegi Arco Vara meeskond neljandas kvartalis hiilgava tulemuse. Saime nautida pikaajalise töö vilju ja meie kliendid tutvuda Arco Tarci pakutava kõrge ehituskvaliteediga. Läinud kvartalis algas Kodulahe Rannakalda kodude üleandmine, mis tagas kvartali kasumiks 4,5 miljonit eurot ja enam kui 17,5 miljonit eurot müügitulu. IV kvartalis vormistati ligi 3 miljoni euro ulatuses uusi müüke, mis peegeldab usku Arco Vara projektidesse.



Ehitustegevus Kodulahe Kvartalis jõudis IV kvartalis järgmise verstapostini: Rannakalda ehitustööd lõppesid ja 66 kodu anti üle. Päringute arv Kodulahe Kvartali kodudele oli ka aasta viimases kvartalis kõrge, mis loob kindlust 47 ühiku lõppmüügiks, väärtusega ligikaudu 14,5 miljonit eurot, 2024. aastal.

Rannakalda projekti valmimine tähistas ka Arco Vara ehitusmeeskonna esimese objekti lõppu: suutsime kvaliteedis järeleandmisi tegemata jõuda eesmärgist parema tulemini. Arco Tarci järgmiseks projektiks on uue spordihoone ehitamine Kolde puiestee ääres, kus aruande esitamise hetkeks oleme juba ettevalmistustöödega alustanud. Uues ligikaudu 2000 m² spordihoones saab iga huviline alustada padeli mängimist juba 2024. aasta lõpus.

Häid uudiseid raporteerime ka Bulgaarias ehitatavast Botanica Lozen Residences projektist, kus 16-st eramajast enamik on saavutanud täiskõrguse. Projekti visuaalsel edenemisel on suurenenud ka tõsise huviga klientide hulk, mis vormistusid eelmises kvartalis eelmüükideks 1,2 miljoni euro ulatuses. 2023. aasta lõpu seisuga on projektis müüdud 5 eramaja, mille eeldatav valmimisaeg on 2024. aasta IV kvartalis.

Samuti jätkub ehitus vastavalt graafikule Pirital, Kuldlehe arendusprojektis. Sealsed kodud ootavad veel õnnelikke residente, keda tervitatakse uues kodus juba 2024. aasta I kvartali lõpust alates.

Arenduste projekteerimisprotsessi aeglane turuolukord ei mõjuta. Oleme ootusärevad meie detailplaneeringus olevate projektide osas, sest sooviksime Soodi 6 ehitustegevusega alustada juba 2024. aasta I pooles ja Arcojärve arenduse esimese etapiga 2024. aasta lõpus.

2023. aastal Arco Vara ületas oma eesmärke. Jõudsime sihiks seatud 20%-lise omakapitali tootluseni ja arendusvaldkonnas erakordse kasumimarginaalini. Ettevõttel on tugev kapitalipositsioon nii finantsstatistiliselt kui personali näol, millega/kellega järgnevatel perioodidel edu edasi vormistame.





PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2023. aasta IV kvartali müügitulu oli 17 687 tuhat eurot, mis on kordi rohkem kui 2022. aasta IV kvartali müügitulu 327 tuhat eurot. Grupi 2023. aasta 12 kuu müügitulu 18 339 tuhat eurot on 36% suurem kui 2022. aasta 12 kuu müügitulu 13 494 tuhat eurot.

2023. aasta IV kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 4 594 tuhat eurot ja puhaskasumiks 4 478 tuhat eurot (12 kuud 2023: ärikasum 3 940 tuhat eurot ja puhaskasum oli 3 550 tuhat eurot). 2022. aasta IV kvartalis sai grupp ärikahjumit 723 tuhat eurot ja puhaskahjumit 811 tuhat eurot (12 kuud 2022: ärikasum 1 062 tuhat eurot ja puhaskasum oli 695 tuhat eurot).

2023. aasta IV kvartalis müüdi 63 korterit, 3 äripinda ja 3 maad Lätis – 2023. aasta 12 kuu müük oli sama. 2022. aasta IV kvartalis vormistati lõppmüüke grupi poolt arendatavates projektides vaid 12 parkimiskohale; 12 kuuga müüdi lisaks 72 korterit ja 1 maa Lätis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2023. aasta 12 kuuga 6 054 tuhande euro võrra, tasemele 8 608 tuhat eurot 31.12.2023 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2023 seisuga 8,2%, mis on 2,4% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2022 seisuga.





TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2023. aasta IV kvartalis 17 687 tuhat eurot (IV kvartal 2022: 327 tuhat eurot) ja 12 kuuga 18 339 tuhat eurot (12 kuud 2022: 13 494 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas IV kvartalis 17 567 tuhat eurot ja 12 kuuga 17 581 tuhat eurot (2022. aasta: IV kvartalis 89 tuhat eurot ja 12 kuuga 12 426 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 6 kuuga oli 371 tuhat eurot (2022. aastal 12 kuuga 756 tuhat eurot). Madridi hoone müügiprotsess jõudis 2023. aasta juulis lõpule. Hoone müügist ei saadud 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist on kinnisvarainvesteeringu müügiga. Tehingust vabanes 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapi peatöövõtjaks oli Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ. 2023. aasta lõpuks valmis paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 69 müüdud.

Osaühing Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. 2023. aasta II kvartalis tasuti järgmine maaostu ettemaks 1 626 tuhat eurot, 31.12.2023 seisuga on nimetatud maa ettemaks kokku 4 978 tuhat eurot. Esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Kuldlehe projektis ehitati 2023. aastal 5 koduga avar ja eksklusiivne kobarelamu Piritale. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2024. aasta lõpuks. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 6 eelmüüdud.





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 12 kuud 2023 12 kuud 2022 IV kv 2023 IV kv 2022 Müügitulu enda kinnisvara müügist 17 581 12 426 17 567 89 Müügitulu teenuste müügist 758 1 026 120 238 Müügitulu kokku 18 339 13 494 17 687 327 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -12 219 -10 913 -12 003 -248 Brutokasum 6 127 2 581 5 684 79 Muud äritulud 107 67 11 -142 Turustuskulud -387 -249 -119 -96 Üldhalduskulud -1 387 -1 118 -463 -354 Muud ärikulud -20 -14 -9 -5 Kahjum varude allahindlusest -528 0 -528 0 Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringutest 28 -205 18 -205 Ärikasum/-kahjum 3 940 1 062 4 594 -723 Finantskulud -390 -367 -116 -88 Kasum/kahjum enne tulumaksu 3 550 695 4 478 -811 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 3 550 695 4 478 -811



Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum 3 550 695 4 478 -811 - tava 0,34 0,07 0,43 -0,08 - lahustatud 0,34 0,07 0,43 -0,08





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE



EUR tuhandetes 31.12.2023 31.12.2022 Raha ja raha ekvivalendid 1 472 3 427 Nõuded ja ettemaksed 5 798 4 387 Varud 27 637 22 511 Müügiootel kinnisvarainvesteering 0 9 050 Käibevara kokku 34 907 39 375 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 20 82 Materiaalne põhivara 221 284 Immateriaalne põhivara 24 46 Põhivara kokku 283 430 VARAD KOKKU 35 190 39 805 Laenukohustused 3 391 5 255 Võlad ja saadud ettemaksed 4 013 3 681 Garantiireserv 80 0 Lühiajalised kohustused kokku 7 484 8 936 Laenukohustused 6 689 12 834 Pikaajalised kohustused kokku 6 689 12 834 KOHUSTUSED KOKKU 14 173 21 770 Aktsiakapital 7 272 7 272 Ülekurss 3 835 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 56 0 Jaotamata kasum 7 843 4 917 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 21 017 18 035 OMAKAPITAL KOKKU 21 017 18 035 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 35 190 39 805





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

www.arcovara.com

Manused