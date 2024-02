CARBIOS fédère les acteurs de la filière textile pour impulser la circularité du secteur en présence de M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Clermont-Ferrand (France), le 19 février 2024 (06h45 CET). CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a eu l’honneur de la visite de M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à son siège de Clermont-Ferrand où se situe son démonstrateur industriel. En présence d’acteurs de la filière, de représentants locaux, de partenaires et investisseurs, par sa visite, le Ministre soutient CARBIOS et appuie la création d’une filière du recyclage textile. La construction en France de la première usine de biorecyclage enzymatique du PET par CARBIOS marque une avancée majeure vers la mise en place d'une économie circulaire des plastiques et du textile. Cette innovation en cours d’industrialisation démontre à quel point la transition écologique offre également l'opportunité d'une réindustrialisation verte de la France, et que l’économie circulaire du textile est un secteur créateur de valeur environnementale, de croissance et d’emplois.

CARBIOS a mis au point une technologie de recyclage du PET par dépolymérisation enzymatique qui s’applique aussi aux textiles en polyester. Le démonstrateur industriel co-financé par la BEI, doté de sa propre ligne brevetée de préparation des textiles inaugurée en octobre 2023, incorporera les déchets textiles préparé dans le procédé de CARBIOS en vue d’un recyclage à grande échelle. La première usine de biorecyclage au monde est en construction à Longlaville, en Meurthe-et-Moselle.

Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : « CARBIOS démontre qu’il est possible de conjuguer transition écologique, Made In France et croissance économique. C’est un magnifique exemple de ce que peuvent accomplir, au service de la planète, l’ambition entrepreneuriale, la science créative et des femmes et des hommes passionnés. J’ai eu le plaisir de voir fonctionner le démonstrateur industriel de CARBIOS qui peut recycler, de très nombreuses fois, des bouteilles, des emballages en PET et des textiles en polyester, il est impressionnant. La prochaine étape : l’ouverture de l’usine de CARBIOS à Longlaville en Meurthe-et-Moselle que l’Etat cofinance, pour recycler 50,000 tonnes par an de déchets, puis, espérons-le, d’autres usines en France, en Europe et dans le monde, pouvant répondre à la forte attente des consommateurs et des marques engagées pour l’environnement ».

Philippe Pouletty, Fondateur et Président du Conseil d’Administration de CARBIOS : « Nous tenons à remercier M. Bruno Le Maire pour sa visite qui nous honore, et pour le fort soutien de l’Etat envers CARBIOS, notamment à travers France 2030. CARBIOS démontre que la science et l’innovation radicale peuvent aider à forger une écologie constructive pour résoudre un grave problème touchant la planète, envahie par les déchets de plastiques et textile. Recycler les plastiques avec les biotechnologies de CARBIOS réduira aussi notre dépendance aux hydrocarbures, tout en préservant un usage rationnel des plastiques. La bonne synergie entre nos investisseurs privés, les aides de l’Etat et les aides européennes peut permettre à CARBIOS de potentiellement devenir un leader mondial. »

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « CARBIOS est le trait d’union entre le monde de la biotech et celui du textile : tant qu’il n’y aura pas de solutions technologiques pour le recyclage des textiles, il n’y aura pas de filière viable ni de véritable circularité. Grâce au soutien infaillible de l’Etat, dont la visite de M. Bruno Le Maire en témoigne, l’industrialisation de l’innovation de biorecyclage de CARBIOS est prête avec notre première usine en construction à Longlaville. La filière du recyclage du textile se développe et les autres maillons de la chaîne (la collecte, le tri et la préparation) seront prêts également : cette filière du textile circulaire sera en France, industrielle et créatrice d’emplois au service de l’environnement. »

Dates clés du développement du biorecyclage du textile

2018 Premiers travaux en laboratoire sur la dépolymérisation de textiles 2021 Premiers tests sur textiles à l’échelle pilote 2022



Production à l’échelle pilote d’une fibre blanche biorecyclée à partir de fibres colorées Carbios lance un consortium textile avec On, Patagonia, Puma et Salomon 2023



PVH Corp. (qui détient les marques emblématiques TOMMY HILFIGER et Calvin Klein)

rejoint le consortium textile Dépôt de brevet sur la ligne de préparation textile Inauguration de la ligne de préparation textile au démonstrateur industriel 2024 Biorecyclage textile à l’échelle du démonstrateur industriel





Dans le cadre de France 2030, l’Etat et la Région Grand Est soutiennent CARBIOS à hauteur de 54 millions d’euros.

France 2030 est un plan d’investissement d’une ampleur inédite. 54 milliards d’euros seront investis pour que les entreprises, universités, et organismes de recherche, soient en mesure de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs leaders de nos filières d’excellence, notamment dans le domaine de la transition écologique. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

Cofinancé par l’Union européenne. Les points de vue et les opinions exprimés ne sont toutefois que ceux de l’auteur ou des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de la CINEA. Ni l’Union européenne ni l’autorité chargée de l’octroi ne peuvent en être tenues pour responsables.

###

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde sera mise en service en 2025 en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Carbios dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



